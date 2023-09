Nije iPhone 15-searje: spesifikaasjes, ûntwerp en priis iepenbierre

Nei moannen fan ferwachting hat Apple einlings syn nije iPhone 15-searje ûntbleate. Dit jier hat it bedriuw fjouwer modellen yntrodusearre - iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, en iPhone 15 Pro Max. De lekkages dy't in Ultra-fariant suggerearje hawwe falsk bewiisd.

Apple hat wichtige ûntwerpwizigingen makke oan 'e nije iPhones, ynklusyf de tafoeging fan in USB Type-C-poarte oan' e ûnderkant, it ferfangen fan 'e Lightning-poarte. In oare opmerklike feroaring is it oannimmen fan in punch-hole-display-ûntwerp oan 'e foarkant, wêrtroch it display mear immersive wurdt. Derneist hat Apple de mute-skeakelknop ferfongen troch in nije aksjeknop, dy't rappe tagong biedt ta ferskate fluchtoetsen en funksjes.

De iPhone 15-searje sil te krijen wêze yn nije kleuren lykas roze, giel, grien, blau en swart. Wat prizen oanbelanget, begjint de iPhone 15 by $ 799 yn 'e FS, wylst de iPhone 15 Pro en Pro Max-modellen begjinne by $ 999 en $ 1,199 respektivelik. Yn Yndia begjinne de prizen foar de iPhone 15 Pro en Pro Max respektivelik by Rs 1,39,900 en Rs 1,59,900.

De iPhone 15 hat in 6.1-inch Liquid Retina-display, wylst it Plus-model it 6.7-inch skerm behâldt. Beide modellen hawwe grutte kamera-upgrades krigen, mei in 48-megapixel primêre sensor en nije kameramodi foar ferbettere fotografy. De apparaten wurde oandreaun troch de A16 Bionic-chipset, en biede ferbettere prestaasjes en in folsleine dei fan batterijlibben.

De iPhone 15 Pro en Pro Max modellen hawwe in duorsumer titanium chassis mei in boarstele effekt. Se hawwe respektivelik in 6.1-inch en 6.7-inch OLED-skerm, foarsjoen fan ProMotion-technology en stipe foar altyd-oan-werjefte en StandBy-modus. Dizze modellen wurde dreaun troch de A17 Pro-chip, en leverje ongeëvenaarde prestaasjes en ferbettere gamingûnderfining. It kamerasysteem op 'e Pro-modellen omfettet in 48-megapixel-kamera mei 5x optyske zoom en stipe foar 4K60 ProRes-fideo-opname.

Oer it algemien biedt de nije iPhone 15-searje signifikante ferbetteringen yn ûntwerp, prestaasjes en kameramooglikheden, wêrtroch it in oansprekkende opsje is foar Apple-fans.

boarnen:

- Artikel Publisearre op: 12 septimber 2023 op TechNews-webside.