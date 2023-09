Apple Rumor Roundup: iPad Mini 7, USB-C-oplaadkoffer, en iPhone 15-kamera-upgrades

Yn 'e hjoeddeiske Apple-geroft-rûnup binne d'r spekulaasjes oer de kommende iPad mini 7, de mooglikheid fan in USB-C-oplaadkoffer foar AirPods, en kamera-upgrades foar de iPhone 15-modellen.

Begjinnend mei de iPad mini 7 suggerearje geroften dat it op in lettere datum koe wurde iepenbiere, mooglik fia in parseberjocht fan Apple. De fokus liket te wêzen op in specs-bult ynstee fan in grutte werynrjochting. De kompakte grutte fan 'e iPad mini makket it in geweldich handheld gamingapparaat, sadat gamers hoopje op oankundigingen fan spultsjes dy't dermei relatearre binne.

Trochgean nei aksessoires, d'r is spekulaasje oer in USB-C-oplaadkoffer foar AirPods. Dit soe in wolkom oanfolling wêze foar brûkers dy't meardere USB-C-kabels hawwe, mar har AirPods net mei har opladen kinne. It wurdt lykwols ferwachte dat de USB-C-oplaadkoffer net goedkeap sil komme.

In oare ferwachte feroaring is de oanname fan USB-C-ferbining yn it iPhone 15-berik. Dit soe it ein betsjutte fan 'e proprietêre Lightning-poarte, wêrtroch brûkers USB-C-kabels kinne brûke foar opladen en gegevensferfier. Hoewol dizze beweging net baanbrekkend is, om't in protte Android-tillefoans al jierren USB-C brûke, komt it Apple yn oerienstimming mei de yndustrystandert.

De kamera-upgrades foar de iPhone 15-modellen omfetsje ferbettere komputerfotografy en de yntroduksje fan in periskoopkamera mei in 6x optyske zoom op 'e iPhone 15 Pro Max. De ferbetterings fan komputerfotografy hawwe as doel om noch bettere foto's te leverjen, mei de konkurrinsje fan Google en Samsung by te hâlden. De telefoto-kamera mei 6x optyske zoom wurdt ferwachte dat it in lykwicht sil slaan tusken brûkberens en yndrukwekkende fotokwaliteit.

Oer it algemien skilderje dizze geroften in spannend byld foar Apple-entûsjasters. De iPad mini 7, USB-C-oplaadkoffer foar AirPods, en kamera-upgrades yn 'e iPhone 15-modellen wurde ferwachte dat se wichtige ferbetterings sille bringe oan Apple's produktopstelling.

Definysjes:

- USB-C: In universele ferbining dy't rapper opladen en gegevensoerdracht mooglik makket yn ferliking mei de Lightning-poarte.

- Specs bump: In ferbettering yn 'e spesifikaasjes fan in apparaat, lykas de prosessor, kamera of opslachkapasiteit.

- Computational photography: It gebrûk fan software-algoritmen om de kwaliteit fan foto's te ferbetterjen en te optimalisearjen makke troch in smartphone-kamera.

- Future / Lance Ulanoff