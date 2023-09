Hoe kinne jo in eSIM ynstelle op jo iPhone 15

De frijlitting fan 'e iPhone 15-opstelling brocht in protte nije funksjes en ferbetterings mei, ynklusyf it brûken fan eSIM-technology. Mei de oerstap nei in eSIM wurdt de needsaak foar in fysike SIM-kaart elimineare, om't de digitale SIM-kaart direkt yn it apparaat ynbêde is.

Dat, wat is krekt in eSIM? In SIM-kaart wurdt tradisjoneel brûkt om jo tillefoan te identifisearjen oan de ferfierder en oarsom. It fertelt de drager hokker tillefoan jo brûke en hokker nûmer en drager jo moatte tawize oan jo handset. In eSIM, oan 'e oare kant, is in digitale ferzje fan' e SIM-kaart dy't kin wurde programmearre en opnij programmearre as nedich. De iPhone 15 kin maksimaal acht ferskillende eSIM's opslaan, wêrtroch it handich is foar reizgers as dy mei meardere saaklike rigels.

It ynstellen fan in eSIM op jo iPhone 15 is in relatyf ienfâldich proses. As jo ​​​​jo iPhone bestelle, binne jo ferfierder en telefoannûmer keppele oan it apparaat. Wylst jo jo nije iPhone aktivearje en troch it Quick Start-proses gean, wurde jo frege om te befêstigjen dat jo jo tillefoannûmer op jo iPhone aktivearje wolle. Fan dêrút kinne jo de ynstruksjes op it skerm folgje om de eSIM foar jo akkount yn te stellen.

As jo ​​​​jo gegevens oerdrage fan in âlder iPhone-model, kinne jo gewoan de opsje selektearje om fan in oare iPhone oer te setten, en Apple sil de rest behannelje. It proses is typysk fluch, mar it kin ferskille ôfhinklik fan serverferkear.

As jo ​​de nûmeroerdracht oerslein hawwe tidens de opset, kinne jo jo nûmer en eSIM noch oerdrage nei de iPhone 15. Iepenje de Ynstellings-app, gean nei Cellular, en selektearje Cellular ynstelle. Folgje de prompts om it proses te foltôgjen.

Foar dyjingen dy't wikselje fan in Android-tillefoan nei in iPhone 15, kin it proses ferskille ôfhinklik fan 'e drager. As jo ​​net frege wurde om jo nûmer oer te dragen tidens de earste opset, moatte jo kontakt opnimme mei de klanttsjinst fan jo ferfierder om in QR-koade oan te freegjen of eSIM Carrier Activation yn te stellen.

Oer it algemien is it ynstellen fan in eSIM op jo iPhone 15 in ienfâldich proses dat kin wurde dien tidens de earste opset as dêrnei. De fleksibiliteit en it gemak fan 'e eSIM meitsje it in weardefolle funksje foar iPhone-brûkers.

