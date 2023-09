Apple ûntbleatet wurdearrings foar batterijlibben foar iPhone 15-opstelling

Apple hat koartlyn de offisjele wurdearrings foar batterijlibben ûntbleate foar har lêste iPhone 15-opstelling. Wat ûntwerp oanbelanget, lykje de iPhone 15 en iPhone 15 Pro modellen nau op 'e iPhone 14, mei platte kanten. D'r binne lykwols wat opmerklike ferskillen, lykas mear rûne rânen en it gebrûk fan titaniumframes foar de nije Pro-modellen, wat resulteart yn in lichte fermindering fan dikte.

Nettsjinsteande dizze ûntwerpwizigingen bliuwe de spesifikaasjes fan 'e batterijlibben fan' e iPhone 15-modellen op pari mei har foargongers. Foar it ôfspieljen fan fideo kin de iPhone 15 Pro Max oant 29 oeren duorje, wylst de iPhone 15 Pro oant 23 oeren biedt. De iPhone 15 Plus leveret maksimaal 26 oeren fideospieljen, en it standert iPhone 15-model biedt maksimaal 20 oeren.

Wat it ôfspieljen fan audio oanbelanget, kinne de iPhone 15 Pro Max en iPhone 15 Pro respektivelik oant 95 oeren en 75 oeren duorje. De iPhone 15 Plus en iPhone 15 biede oant 100 oeren en 80 oeren audio-ôfspieljen.

It is de muoite wurdich op te merken dat dizze wurdearrings foar batterijlibben oerienkomme mei dy fan 'e iPhone 14-opstelling. Apple hat gjin signifikante ferbetteringen makke yn dit aspekt foar de iPhone 15-searje.

Wylst guon brûkers miskien hawwe hope op bettere batterijlibben, is it wichtich om te beskôgjen dat de batterijlibben beynfloede wurdt troch ferskate faktoaren, lykas skermhelderheid en it brûken fan macht-yntinsive apps. Derneist kin de kar om ferlykbere beoardielingen fan 'e batterijlibben te behâlden in bewuste beslút west hawwe fan Apple om oare funksjes as technologyske foarútgong foar de iPhone 15-modellen te prioritearjen.

Oer it algemien binne de iPhone 15-batterijspesifikaasjes yn oerienstimming mei de foarige generaasje, en leverje brûkers betroubere batterijprestaasjes. It bliuwt lykwols te sjen hoe't dizze apparaten sille prestearje yn senario's yn 'e echte wrâld.

