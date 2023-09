Wat is nij mei iOS 17

Apple hat oankundige dat de heul ferwachte updates fan iOS 17 en iPadOS 17 beskikber sille wêze foar iPhone- en iPad-brûkers fan 18 septimber.

Ien fan 'e opfallende funksjes yntrodusearre yn iOS 17 is "Kontaktposters." Dizze funksje lit brûkers personalisearje hoe't har profyl ferskynt by ynteraksjes mei oare iPhone-brûkers. Brûkers kinne in foto tafoegje en typografy, lettertypekleuren en oare eleminten oanpasse om in unike kontaktposter te meitsjen.

Foar FaceTime audio- en fideoproppen yntroduseart iOS 17 voicemail-stipe. Dit betsjut dat brûkers berjochten efterlitte kinne as se immen belje, en ûntfangers kinne ek har eigen voicemails efterlitte. Derneist biedt FaceTime no 3D-reaksjes, ynklusyf herten, ballonnen, fjoerwurk, laserstralen en rein, en foegje in leuk en ynteraktyf elemint ta oan fideoproppen.

AirDrop hat ek ferbetterings krigen yn iOS 17. De nije "NameDrop" funksje ferienfâldiget it dielen fan kontaktgegevens mei oare iPhone- of Apple Watch-brûkers troch de apparaten ticht by elkoar te bringen. SharePlay is in oare spannende oanfolling, wêrtroch brûkers kinne meidwaan oan dielde aktiviteiten lykas fideo, muzyk en spultsjes troch gewoan twa iPhones yn 'e buert te hâlden.

In oare wichtige funksje yn iOS 17 is "StandBy." As brûkers har iPhones horizontaal op in lader pleatse, toant it in oanpaste interface mei maklik tagonklike widgets foar tiid, kalinder, alaarms, en mear. Fierder binne Home Screen-widgets no folslein ynteraktyf.

Op 'e iPad biedt iPadOS 17 in nije Lock Screen-ûnderfining, ferbettere tekenynstruminten by it brûken fan it Apple Pencil, stipe foar eksterne webcams, en ferskate oare ferbetterings.

Sawol iOS 17 as iPadOS 17 sille beskikber wêze foar download op 18 septimber. iOS 17 is kompatibel mei iPhone XR en letter modellen, wylst iPadOS 17 in iPad fereasket mei in A10 Bionic-chip of letter.

Oer it algemien bringt de iOS 17-fernijing in ferskaat oan spannende en brûkerfreonlike funksjes nei Apple-apparaten, it ferbetterjen fan de brûkersûnderfining en it leverjen fan nije manieren om ynteraksjes te personalisearjen.

