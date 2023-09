Intel ûntbleatet Thunderbolt 5: De folgjende generaasje fan PC-ferbining

Intel hat Thunderbolt 5 oankundige, de lêste iteraasje fan har PC-kabeltechnology, en it belooft wichtige ferbetteringen te leverjen oer syn foargonger. Mei maksimaal trije kear de bânbreedte fan Thunderbolt 4, stipet Thunderbolt 5 meardere 8K-displays en gamingmonitors dy't rinne op maksimaal 540Hz. Boppedat biedt it 240 watt oplaadkrêft.

Yn ferliking mei Thunderbolt 4, dat waard útbrocht yn 2020 en like as in ferfine ferzje fan Thunderbolt 3, Thunderbolt 5 fertsjintwurdiget in grutte sprong foarút. Boud op 'e USB4 v2-spesifikaasje, hat it in basislinesnelheid fan 80 Gbps en stipet ferbettere snelheden fan maksimaal 120 Gbps mei help fan bânbreedtefergrutting. Thunderbolt 5 fereasket ek stipe foar dûbele 6K-skermen, yn tsjinstelling ta de eask fan Thunderbolt 4 foar dûbele 4K-monitors. Wat macht oanbelanget, biedt Thunderbolt 5 in minimum fan 140 watt oplaadkrêft, mei in krêftigere 240W-modus.

Intel's doel mei Thunderbolt-technology hat altyd west om ien kabeloplossing te leverjen foar gegevens- en machtbehoeften. Thunderbolt 5 nimt in stap tichter by dat ideaal, mei syn ferhege oplaadkrêft fan maksimaal 240W. Dit betsjut dat guon gaming-laptops en wurkstasjons allinich kinne fertrouwe op Thunderbolt 5 foar sawol gegevensferfier as opladen, it eliminearjen fan de needsaak foar in aparte machthaven en it ferminderjen fan kabelrommel.

Thunderbolt 5 bringt ek stipe foar DisplayPort 2.1 en PCI Express Gen 4 noarmen, dy't benammen foardielich sille wêze foar eksterne GPU's en rapper eksterne opslach. Derneist iepenet de ferhege bânbreedte fan Thunderbolt 5 doarren foar nije aksessoires lykas eksterne AI-versnellers.

Intel is fan plan om Thunderbolt 5-aksessoires en PC's yn 2024 frij te litten, en biedt brûkers in ferbettere ferbiningsûnderfining. Wylst in mear spesifike tiidline nuttich wêze soe, is it begryplik dat Intel foarsichtich kin wêze om klanten te ûntmoedigjen fan it keapjen fan systemen yn 'e tuskentiid.

Ta beslút, Thunderbolt 5 fertsjintwurdiget in wichtige foarútgong yn PC-ferbining, en biedt ferhege bânbreedte, stipe foar meardere 8K-displays en gamingmonitors mei hegere ferfarskingsfrekwinsje, en ferbettere oplaadmooglikheden. Mei Thunderbolt 5 wurket Intel oan har fyzje fan in ienige kabeloplossing foar alle gegevens- en machtbehoeften.

