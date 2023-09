Thunderbolt 5: De takomst fan ferbining mei hege snelheid

De koartlyn oankundige Thunderbolt 5 hat de wrâld fan gegevensferfier en machtferliening revolúsjonearre. Mei in yndrukwekkende bânbreedte fan 120 Gbps is Thunderbolt 5 in wichtige sprong foarút yn ferliking mei syn foargonger, Thunderbolt 4, dy't allinich 40 Gbps oanbean. Dit betsjut rapper en mear naadleaze ferbining foar brûkers.

Ien fan 'e wichtichste skaaimerken fan Thunderbolt 5 is har fermogen om 80 Gbps te leverjen yn in standert konfiguraasje, mei twa fan syn fjouwer PCIe-banen. Dit ferdûbelet de snelheid fan Thunderbolt 4 en soarget foar in effisjinter proses foar gegevensferfier. As hegere bânbreedte lykwols fereaske is, lykas foar byldskermen mei hege resolúsje, kin Thunderbolt 5 oant 40 Gbps tawize nei trije fan syn fjouwer banen, wat resulteart yn in totale oerdracht fan 120 Gbps.

De ferhege bânbreedte fan Thunderbolt 5 iepenet in wrâld fan mooglikheden foar opset mei meardere skermen. Brûkers kinne no genietsje fan it foarrjocht om trije 4K 144Hz-skermen tagelyk te ferbinen, meardere 8K-displays út te fieren, of sels in inkele monitor oan te jaan mei in ferrassende ferfarskingsfrekwinsje fan oant 540Hz. Dit sil sûnder mis de fisuele ûnderfining ferbetterje foar gamers, ynhâldmakkers en professionals dy't wurkje mei bylden fan hege kwaliteit.

Boppedat, Thunderbolt 5 opfalt mei syn yndrukwekkende macht levering kapasiteit. Mei it oanbieden fan maksimaal 240W oan oplaadkrêft, kinne Thunderbolt 5 apparaten mear macht lûke fia ien USB-C-kabel. Dit betsjut dat sels enerzjysunige apparaten, lykas gaming-laptops, no allinich kinne fertrouwe op USB-C foar opladen, wat de needsaak foar proprietêre opladers elimineert.

It is wichtich om te notearjen dat Thunderbolt 4 sil bliuwe bestean neist Thunderbolt 5. Wylst Thunderbolt 5 sil soargje foar brûkers belutsen by ynhâld skepping, gaming, en wurkstasjons systemen, Thunderbolt 4 bliuwt beskikber foar dyjingen dy't net nedich itselde nivo fan bânbreedte.

Om Thunderbolt 5-mooglikheden te krijen, sille brûkers in diskrete chip nedich hawwe mei de namme Barlow Ridge, om't it net is yntegreare yn Intel's 14e gen-prosessoren. Intel is fan plan de earste masines útrist mei Thunderbolt 5 yn 2024 frij te litten, en belooft in spannende takomst foar ferbining mei hege snelheid.

