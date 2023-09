Intel kundiget Thunderbolt 5 oan mei yndrukwekkende snelheden en funksjes

Intel hat de Thunderbolt 5-spesifikaasje offisjeel oankundige, tasizzende snelheden oant 120Gbps, stipe foar 540Hz-gamingmonitors, en 240 watt oplaadkrêft. Wylst de spesifikaasje no offisjeel is, sille accessoires en PC's mei Thunderbolt 5-stipe net beskikber wêze oant 2024.

Boud op USB4 v2, Thunderbolt 5 sil kompatibel wêze mei eardere ferzjes fan Thunderbolt en USB. Yn ferliking mei Thunderbolt 4, dy't snelheden fan oant 40Gbps stipe, kin Thunderbolt 5 gegevens oerdrage op 80Gbps of oant 120Gbps yn in Bandwidth Boost-modus. Dizze modus fereasket in display mei hege bânbreedte, mar Thunderbolt 5 stipet noch altyd bidirectionele snelheden fan 80Gbps sûnder dat.

De ferbettere bânbreedte fan Thunderbolt 5 makket it ideaal foar it docken fan laptops op meardere byldskermen. It stipet meardere 8K-monitors, trije 4K-monitors op 144Hz (ferlike mei twa 4K-monitors beheind ta 60Hz mei Thunderbolt 4), en biedt in minimum fan 140-watt opladen, mei in maksimum fan 240 watt. Thunderbolt 5 sil ek DisplayPort 2.1 stypje, en syn mooglikheden fierder ferbetterje.

Neffens Jason Ziller, de algemien direkteur fan 'e kliïntferbiningsdivyzje by Intel, sil Thunderbolt 5 liedende prestaasjes en kapasiteiten leverje foar it ferbinen fan kompjûters oan monitors, docks, opslach, en mear. Microsoft hat nau gearwurke mei Intel om USB4 yn Windows te stypjen, en soarget foar kompatibiliteit mei Thunderbolt 5.

Wylst wy noch op details wachtsje oer hokker aksessoires Thunderbolt 5 sille stypje, wurdt ferwachte dat docks, monitors en opslachskiven ûnder de earste sille wêze dy't Thunderbolt 5-ferbining yn 2024 oanbiede.

Oer it algemien belooft Thunderbolt 5 signifikante ferbetteringen yn snelheid, oplaadkrêft en displaystipe, wêrtroch it in spannende ûntwikkeling is foar tech-entûsjasters en professionals.

boarnen:

- Tom Warren, The Verge