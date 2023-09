Intel Corp.-oandielen nimt ta, op spoar foar langste deistige winststreak yn mear dan 18 jier

Intel Corp., de chipmaker, belibbet syn langste streak fan deistige winsten yn mear dan 18 jier, mei syn oandiel foar de tsiende opienfolgjende sesje. As de oandielen de sesje op posityf grûngebiet einigje, soe dit de langste rally fan Intel sûnt maaie 2005 markearje. Philadelphia Stock Exchange Semiconductor Index, dy't stiet op 19%.

Ien fan 'e bydragende faktoaren foar de rally fan Intel is de resinte opmerkings makke troch har Chief Executive Officer, Pat Gelsinger, dy't stelde dat it bedriuw op koers is om har prognoazes foar it tredde kwartaal te foldwaan. Derneist hawwe de spanningen tusken de Feriene Steaten en Sina ek in rol spile. As Sina fan plan is om syn ferbod op it gebrûk fan iPhones yn guon oerheidsynstânsjes út te wreidzjen, hawwe Amerikaanske bedriuwen te krijen mei ferhege druk, profitearje fan Intel. Analysten suggerearje dat it besit fan 'e grutste Amerikaanske semi-fab hieltyd weardefoller kin wurde, en positionearje Intel as de "ferneamde 'binnenlânske semi-winner' as hannelsoarloch tusken de Feriene Steaten en Sina yntinsiver wurdt."

Nettsjinsteande de positive prestaasjes, bliuwt Intel's oandiel yn 'e foardiel op Wall Street. Allinich wat mear as 20% fan analisten hawwe in bullish beoardieling op 'e oandiel, en syn konsensuswurdearring is de leechste ûnder de komponinten fan' e semiconductor-yndeks.

Oer it algemien is d'r optimisme om de breakout fan Intel, en analysten freegje hoe lang allinich managers kinne trochgean mei ûndergewicht of INTC te foarkommen. Wylst it bedriuw syn positive streak trochgiet, sille ynvestearders nau yn 'e gaten hâlde foar fierdere ûntwikkelingen.

boarnen:

- Bloomberg Businessweek