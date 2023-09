Intel ûntbleatet Thunderbolt 5: Snellere snelheden en ferbettere displayûnderfining

Intel hat offisjeel details oankundige oer de kommende Thunderbolt 5-kabel, dy't ferwachte wurdt lansearre yn 2024. De meast opfallende eigenskip fan Thunderbolt 5 is syn fermogen om gegevens te ferstjoeren mei in snelheid fan maksimaal 120 gigabits per sekonde (Gbps), wylst tagelyk ûntfange gegevens oant 40 Gbps. Dizze nije funksje, neamd Bandwidth Boost, wurdt aktivearre as in display mei hege bânbreedte is ferbûn mei de Thunderbolt-poarte.

Yn ferliking mei syn foargonger, Thunderbolt 4, biedt Thunderbolt 5 twa kear de snelheid, mei in standertmodus fan 80Gbps yn beide rjochtingen. Neist syn rappere gegevensferfiersnelheid stipet Thunderbolt 5 ek dûbele 6K-monitors, wylst Thunderbolt 4 allinich dûbele 4K-monitors stipet.

Thunderbolt 5 sil kompatibel wêze mei eardere ferzjes fan Thunderbolt en is basearre op ferskate spesifikaasjes, ynklusyf USB-IF USB4 Ferzje 2.0, VESA DisplayPort 2.1, en PCI-SIG PCIe 4.0 (x4).

Ien fan 'e wichtichste foarútgong yn Thunderbolt 5 is it gebrûk fan puls-amplitude-modulaasje-3 (PAM-3) sinjaaltechnology, dy't hegere klokraten mooglik makket en de algemiene prestaasjes ferbettert. Thunderbolt 5 is ek ûntworpen om displaybânbreedte dynamysk te behearjen, de allocaasje fan bânbreedte te optimalisearjen basearre op de easken fan yndividuele byldskermen.

Intel ferwachtet dat Thunderbolt 4 en Thunderbolt 5 in pear jier tegearre bestean, mei mainstream-brûkers dy't Thunderbolt 4 oannimme en makkers en gamers binne frjemde adopters fan Thunderbolt 5. Skeppers sille profitearje fan Thunderbolt 5's ferhege snelheden en ferbettere werjeftemooglikheden, wêrtroch't se kinne wurkje mei hegere resolúsjes en meardere byldskermen.

Oer it algemien belooft Thunderbolt 5 rapper snelheden, ferbettere prestaasjes en in superieure displayûnderfining te leverjen. It is ynsteld om ferbining te revolúsjonearjen yn 'e PC- en accessoire-yndustry as it wurdt frijlitten yn 2024.

boarnen:

- [Boarne: Intel befêstiget Thunderbolt 5, ferwachtet dat PC's it yn 2024 oannimme] (https://arstechnica.com/gadgets/2022/09/intel-confirms-thunderbolt-5-expects-pcs-to-adopt-it- yn-2024/)

- [Ofbyldboarne](https://www.gettyimages.com/detail/news-photo/display-models-at-intels-thunderbolt-3-technology-news-photo/521769936)