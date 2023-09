De Threads-app fan Instagram wreidet kaaiwurd- en ûnderwerpsykfunksje út nei mear lannen

De kommunikaasje-app fan Instagram, Threads, wreidet syn funksje foar sykwurden en ûnderwerpen út nei ferskate lannen, ynklusyf Yndia, de Feriene Steaten, it Feriene Keninkryk, Argentynje, Meksiko, en oaren. Dizze útwreiding hat as doel om mear brûkers nei it platfoarm te lûken, tsjin de resinte delgong yn gebrûk. De funksje sil beskikber wêze op sawol de Threads mobile app as de koartlyn lansearre webapp.

Earder lieten Threads allinich brûkers sykje nei spesifike brûkersakkounts. Mei dizze fernijing kinne brûkers lykwols no sykje nei berjochten basearre op trefwurden of frases. Troch op it sykikoan te tikjen en in relevante kaaiwurd of sin yn te fieren yn 'e sykbalke, kinne brûkers troch relevante threads blêdzje.

Threads, dy't yn july waard lansearre as in tekst-basearre konversaasje-app, belibbe yn 't earstoan enoarm súkses mei 100 miljoen oanmeldingen binnen fiif dagen nei syn frijlitting. It gebrûk fan 'e app naam lykwols gau ôf fanwege syn beheinde funksjonaliteit. As antwurd foeget Instagram no basisfunksjes ta om nije brûkers te lûken en besteande te behâlden.

Dizze funksjes omfetsje in folslein funksjonele webferzje, in gronologyske feed fan berjochten, in folgjende ljepper, en in ljepblêd reposts. De app mist lykwols noch wat fûnemintele funksjes lykas stipe foar meardere akkounts, in bewurkingsknop en direkte berjochten.

Mark Zuckerberg, de CEO fan Meta, it memmebedriuw fan Instagram, spruts optimisme út oer Threads tidens de konferinsjepetear fan it bedriuw yn july. Hy ferwachte dat de app it folgjende sosjale netwurk fan miljard brûkers soe wurde yn 'e suite fan apps dy't Facebook, Instagram, WhatsApp en Messenger omfetsje. Zuckerberg erkende dat Threads noch romte hat foar ferbettering yn termen fan basisfunksjonaliteit, mar spruts fertrouwen út yn it groeipotinsjeel fan 'e app.

Oer it algemien is de útwreiding fan 'e sykfunksje fan Threads nei mear lannen en de tafoeging fan basisfunksjes as doel om de belutsenens fan brûkers op it platfoarm te revitalisearjen en har posysje yn it sosjale medialânskip te fersterkjen.

