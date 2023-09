Alle feroaring yn Ierske radio: ferskowing lânskip en kânsen foarút

It resinte fertrek fan Today FM's Dermot Whelan en de komst fan Ryan Tubridy op Virgin Radio UK markearje it feroarjende lânskip fan Ierske radio. Mei't it moarnslot it meast sochte en kompetitive tiidslot is, sjogge sawol Radio 1 as Today FM in folsleine shake-up om 9 oere op wurkdagen. Wylst Dave Moore besiket Dermot & Dave's harkerskip te behâlden, besjocht RTÉ har permaninte plan foar de opfolger fan Dermot Whelan.

Dan Healy, it haad fan RTÉ 2FM, sjocht dit as in fantastyske kâns foar ien om har mark te meitsjen. It is lykwols ûnwis hoe't dit ynfloed hat op it harkerspublyk foar beide stasjons. De striid om de moarnslot wjerspegelet in bredere fraach oer de takomst fan de Ierske radio, dy't ôfhinklik is fan technologyske ferskowings en syn fermogen om te lûken nije harkers.

Nettsjinsteande de útdagings brocht troch de pandemy, hat de radio-yndustry in tanimming ûnderfûn yn advertinsje-ynkomsten. Yn 2022 namen de radio-ynkomsten yn 'e earste helte fan it jier mei 3% ta. Dizze groei is yn tsjinstelling ta oare mediasektoren dy't yn deselde perioade flakke ynkomsten belibbe. Radio fertsjintwurdiget no 13% fan 'e reklamemerk, in grutter oandiel dan ferwachte pre-Covid.

It súkses en de fearkrêft fan 'e radio-yndustry tidens de pandemy hawwe it fertrouwen yn' e sektor stimulearre. De komst fan Bauer Media, dy't ferskate grutte radiostasjons oankocht, ynklusyf Today FM, hat de yndustry fierder fersterke. Bauer's konsekwinte marketingstrategyen en ynhâld dy't resonearje mei publyk hawwe bydroegen oan har sukses.

Wylst Bauer bloeit, binne de winsten fan RTÉ Radio 1 tidens de pandemy omkeard. Syn hannelsprestaasjes yn 2022 wiene minder, mei ynkomsten tanommen mei mar 1.2%. RTÉ Radio 1 behâldt lykwols noch in merkoandiel fan 19.8%. RTÉ's stasjon foar jeugdrjochting, 2FM, wurdt faak krityk, mar direkteur-generaal Kevin Bakhurst hat stipe útsprutsen foar it stasjon.

De takomst fan 'e Ierske radio sil ôfhingje fan har fermogen om oan te passen oan technologyske feroarings en jongere publyk te lûken. Wylst FM-radio de kommende tsien jier wichtich sil bliuwe, moat de yndustry nije wegen foar groei ferkenne. Mei in groeiende reklamemerk en in fernijde wurdearring foar it medium, is Ierske radio klear foar oanhâldend súkses.

