Bethesda's heul ferwachte sci-fi RPG, Starfield, is einlings frijlitten. Mei syn ambisjeuze skaal en omfang is it fan doel ien fan 'e wichtichste RPG's te wêzen dy't ea makke binne. Nei't lykwols tiid mei it spultsje trochbrocht hat, wurdt it dúdlik dat hoewol it syn sterke punten hat, it net falt om wiere transcendinsje te berikken.

Starfield, de earste orizjinele IP fan Bethesda yn 25 jier, is al mear as in desennium yn ûntwikkeling. De ferwachtings en ynset foar it spul koe net heger wêze. It is ek krúsjaal foar Microsoft, dy't Bethesda's memmebedriuw, ZeniMax Media, yn 2010 oernaam, om eksklusiven foar har Xbox-konsole te befeiligjen.

It spultsje belooft spilers "unparallele frijheid" om te ferkennen, mar dy frijheid wurdt faak kwalifisearre. Wylst Starfield spilers tastean om nei de stjerren te sjen, fielt it net altyd as in spultsje makke fan stjerguod sels. It fielt soms mear as in lêzing fan in gelearde astronoom as in wirklik immersive en ynspirearjende ûnderfining.

Starfield is fergelike mei oare Bethesda-spultsjes, benammen Skyrim, mei syn grutte wrâld en spielerbemachtigjende gameplay. Wylst it ferbettert op eardere releases yn guon wichtige gebieten, lykas minder bugs en bettere bestriding, falt it noch tekoart fan in transzendinte ûnderfining. De kolossale skaal fan it spul wurket tsjin it gefoel fan wûnder en ûntdekking dat it besiket te meitsjen.

Nettsjinsteande syn gebreken is Starfield noch altyd in goed spul. It biedt in boeiende kampanje, solide sjitmeganika, en ferbettere grafiken. It foldocht lykwols net hielendal oan 'e hype fan in "wichtige" RPG te wêzen. Allinich de tiid sil fertelle as it dy status kin berikke fia updates en ynhâld nei de release.

Uteinlik is Starfield in ambisjeuze RPG dy't tekoart falt fan wirklik baanbrekkend. Wylst it syn sterke en ferbetterings hat oer ferline Bethesda-spultsjes, berikt it net hielendal it nivo fan belang dat it beweart te hawwen. Oft it dy status úteinlik berikke kin, bliuwt te sjen.