De lúkse tsjillen fan Yndiaanske akteurs: in blik op har Porsche-kolleksjes

Fan 'e glitter en glamour fan' e filmindustry oant de allure fan lúkse auto's, Yndiaanske akteurs hawwe in foarkar foar high-end auto's. Wylst in protte kieze foar merken lykas Mercedes-Benz en BMW, nimme guon it in stap fierder en wurde grutske eigners fan Porsche sportauto's. Litte wy in pear Yndyske akteurs fan tichterby besjen dy't har leafdesaffêre mei Porsche oerjûn hawwe.

Sunny Deol, rydt heech op it sukses fan syn lêste film, Gadar 2, tafoege earder dit jier in Porsche 911 GT3 Touring oan syn kolleksje. Dit model fan 2023, dat sawat Rs 3 crore kostet, waard grutsk toand neist syn feteraan akteur heit, Dharmendra. De bewûndering fan Sunny Deol foar it merk Porsche is dúdlik, om't hy ek de 911 fan twa eardere generaasjes hat.

Ram Kapoor, bekend om syn eklektyske kolleksje, ynklusyf eksoatyske auto's en fytsen, kocht in blauwe Porsche 911 yn 2021. Dizze bysûndere 911 heart ta de 992 generaasje en is foarsjoen fan in krêftige 3.0-liter twin-turbocharged seis-silinder Boxer motor.

Bobby Deol, ien fan 'e iere eigners fan in Porsche yn' e Yndiaanske filmindustry, hat in 2013 Porsche 911 Carrera 4S. Dizze ferzje fan 'e byldbepalende 911-searje hat in 3.8-liter turbocharged inline-seis-motor, dy't in yndrukwekkende 400 PS oan krêft leveret en 440 Nm oan koppel.

Farhan Akhtar, in multy-talintfolle persoanlikheid bekend om syn ferskate rollen op it skerm en bûten it skerm, hat grutsk in ljocht pearse 2015 Porsche Cayman GTS. Dizze fariant fan 'e Cayman wurdt oandreaun troch in 3.4-liter turbocharged inline-seis benzinemotor, produsearret 340 PS fan macht en 380 Nm fan koppel.

Madhuri Dixit, it toaniel fan genede en skientme, waard koartlyn sjoen mei har man op Mumbai fleanfjild yn in wite Porsche 911 Turbo S, befêstiget har eigendom fan dizze prachtige sportauto. Dizze bysûndere fariant fan 'e 992-iteraasje wurdt oandreaun troch in 3.8-liter twa-turbocharged flat-seis motor, genereart in ferrassende 645 PS oan krêft en 800 Nm koppel.

Dulquer Salmaan, in populêre Súd-Yndiaanske akteur en entûsjast fan auto's, is grutsk op it besit fan net allinich ien, mar twa Porsche-sportauto's. Syn earste is in blauwe Porsche 911 GT3, wylst syn twadde in blauwe Panamera Turbo is. De GT3 is foarsjoen fan in 4.0-liter natuerlik aspirearre seis-silinder boxermotor, wylst de Panamera Turbo in 4.0-liter V8-benzinemotor hat.

Mamta Mohandas brekt de skimmel fan froulike aktrises dy't kieze foar sportauto's troch de eigner te wurden fan in helder giele Porsche 911 Carrera S. Dizze skientme komt mei in 3.0-liter twa-turbocharged seis-silinder benzinemotor, it leverjen fan 450 PS oan macht en 530 Nm fan koppel.

Fahadh Faasil, in oare populêre Malayalam akteur en hardcore auto entûsjast, stiet út mei syn unike kar fan in Python Green Porsche 911 Carrera S. Oandreaun troch in 3.0-liter twa-turbocharged seis-silinder motor, dizze Porsche churns out 448 PS fan macht en 530 Nm koppel.

Dizze Yndiaanske akteurs litte grutsk har leafde foar lúkse tsjillen sjen troch har priizge Porsche-kolleksjes. As se trochgean te dazzle op it grutte skerm, harren hege-ein ritten tafoegje in ekstra touch fan glamour oan harren al glamoureuze libben.

Definysjes:

- Porsche: In Dútske autofabrikant dy't spesjalisearre is yn sportauto's mei hege prestaasjes.

- Porsche 911 GT3 Touring: In fariant fan 'e Porsche 911 bekend om syn hege prestaasjes mooglikheden.

- Sportauto: In lytse auto mei hege prestaasjes, leech nei de grûn ûntworpen foar snelheid en bochten.

- Porsche 911: In flaggeskipmodel fan it Porsche-merk, bekend om syn byldbepalende ûntwerp en prestaasjes.

- Porsche Cayman: In twa-door coupe sportauto makke troch Porsche.

- Porsche Panamera: In lúkse fjouwer-door sedan produsearre troch Porsche.

- Porsche 911 Carrera 4S: In fariant mei hege prestaasjes fan 'e Porsche 911-searje.

- Porsche 911 Turbo S: De top-of-the-line fariant fan 'e Porsche 911-searje, bekend om syn krêftige prestaasjes.

- PS: Ofkoarting foar "Pferdestärke," in ienheid fan macht mjitting brûkt yn Europa, lykweardich oan hynstekrêft.

- Nm: Ofkoarting foar Newton meter, in ienheid fan koppel mjitting.

- Automatyske oerdracht mei dûbele koppeling: In soarte fan oerdracht dy't rappe, naadleaze gearwikseling leveret.

- Flat-seis motor: In soarte fan ynterne ferbaarningsmotor konfiguraasje mei seis silinders ynrjochte yn in platte (horizontaal tsjinoerstelde) yndieling.

- V8 motor: In V-foarmige acht-silinder ynterne ferbaarningsmotor konfiguraasje, bekend om syn krêft en prestaasjes.

