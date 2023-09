De ynfloed fan digitale betellingsinfrastruktuer op 'e finansjele ynklúzje fan Yndia

De rappe foarútgong fan Yndia yn finansjele ynklúzje kin wurde taskreaun oan 'e effektive ymplemintaasje fan Digital Payment Infrastructure (DPI), ynklusyf Jan Dhan Bankrekken, Aadhaar, en mobile tillefoans. In rapport taret troch de Wrâldbank foar de G20 Global Partnership for Financial Inclusion (GPFI) markearret de opmerklike prestaasjes en foardielen dy't Yndia hat ûnderfûn as gefolch fan dizze oanpak.

Neffens it dokumint fan 'e Wrâldbank hat it gebrûk fan DPI de kosten fan it oan board fan klanten foar banken yn Yndia signifikant fermindere, fan $ 23 nei just $ 0.1. Dizze kostenreduksje hat banken ynskeakele om in bredere befolking te berikken en in 80% finansjele ynklúzjetaryf binnen in span fan seis jier te berikken. Sûnder DPI soe it Yndia hast fiif desennia nommen hawwe om itselde nivo fan finansjele ynklúzje te berikken.

It rapport beljochtet ek de wichtige rol fan 'e Unified Payments Interface (UPI) yn it digitale betellingslandskip fan Yndia. UPI, mei syn brûkerfreonlike ynterface en iepen bankfunksjes, hat wiidferspraat oannommen yn it lân. Yn feite wie de totale wearde fan UPI-transaksjes yn it lêste begruttingsjier hast 50% fan it nominale BBP fan Yndia.

Neist finansjele ynklúzje hawwe DPI's ek opmerklike foardielen brocht foar partikuliere organisaasjes en net-bank finansjele bedriuwen (NBFC's). It ekosysteem Account Aggregator, ynskeakele troch DPI's, hat resultearre yn hegere konverzje tariven yn MKB-lieningen, kostenbesparring yn ôfskriuwing, en ferlegings yn fraude-relatearre útjeften foar NBFC's.

It rapport beklammet it belang fan in stypjend juridysk en regeljouwingskader, nasjonaal belied om akkountbesit út te wreidzjen, en it brûken fan Aadhaar foar identiteitsferifikaasje yn it sukses fan Yndia's ynspanningen foar finansjele ynklúzje. It markearret ek hoe't DPI's hawwe digitalisearre en ferienfâldige Know Your Customer (KYC) prosedueres, wat resulteart yn kostenreduksjes foar banken.

It súkses fan Yndia yn it benutten fan DPI's hat in wichtige ynfloed hân op 'e ekonomy fan it lân. De digitalisearring fan oerdrachten fan oerheid nei minsken hat resultearre yn besparrings fan sawat $ 33 miljard, lykweardich oan 1.14% fan BBP. Dizze oanpak hat de direkte oerdracht fan fûnsen fan 53 sintrale ministearjes oan begunstigden fasilitearre fia 312-kaaiskema's.

Yndia is fan plan om har prestaasjes yn digitale betellingen en finansjele ynklúzje sjen te litten op 'e kommende G20-top yn New Delhi. De foarútgong fan it lân tsjinnet as model foar oare folken dy't sykje om finansjele ynklúzje te ferbetterjen troch it effektyf gebrûk fan digitale ynfrastruktuer.

