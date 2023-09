Dow Jones Industrial Average reverses ferliezen en slút omheech

De Dow Jones Industrial Average (DJIA) wist op tongersdei te rebound fan iere ferliezen en slute de dei hast 0.2% heger om 3 pm ET. Dizze positive beweging waard begelaat troch in fermindering fan inisjele wurkleazens foar de wike dy't einiget op 2 septimber, mei it oantal sakke nei 216,000 fan in feroare 229,000 yn 'e foarige wike. Nettsjinsteande dizze ferbettering steane de kânsen op in taryfferheging yn novimber op 43.4%, neffens it CME FedWatch Tool.

Wylst de DJIA it slagge om dingen om te draaien, ûnderfûn de S&P 500 noch in delgong fan 0.3%, en de tech-swiere Nasdaq foel mei 0.8% doe't tech-oandielen ferkochten. Alle trije yndeksen hannelen ûnder har 50-dagen bewegende gemiddelden.

Wat oare merkyndikatoaren oanbelanget, wie it folume heger op 'e NYSE, mar leger op' e Nasdaq yn ferliking mei deselde tiid op woansdei. Crude oalje seach ek in fermindering fan mear as 0.5% nei $ 86.95 per barrel, wylst de opbringst op 'e benchmark 10-jier Treasury note foel mei 2 basispunten nei 4.26%.

Ynvestearders hiene ek de eagen op 'e lêste ûntjouwings yn' e Krypto-falutamerk. Tongersdei lette, Cathie Wood's ARK Invest en assetbehearbedriuw 21 Shares yntsjinne by de SEC om in Ethereum spot exchange-ferhannele fûns (ETF) oan te bieden dat de eter-kryptofaluta sil hâlde. Oare grutte assetbehearbedriuwen, lykas VanEck en Blackstone, wachtsje ek op goedkarring om Amerikaanske spot-crypto-ETF's te lansearjen.

Binnen de Dow Jones-oandielen belibbe Apple (AAPL) in skerpe delgong nei it nijs fan Sina dy't stoarmen oplein hat op iPhone-gebrûk troch regearingsamtners. Oare technyske lieders yn 'e Dow, ynklusyf Microsoft (MSFT) en Cisco (CSCO), foelen ek. Oan 'e oare kant seach Intel (INTC) in ferheging fan har oandielpriis, en ferhuze nei in keapsône nei't se tiisdei útbrekke. De opkomst fan Intel waard dreaun troch it nijs dat it har gieterijtsjinsten sil oanbiede oan chipmaker Tower Semiconductor (TSEM).

Wat spesifike oandielen oanbelanget, bleau Sprinklr (CXM) yn in keapsône nettsjinsteande it weromjaan fan wat winst yn 'e middei. Enterprise software stock Smartsheet (SMAR) en Braze (BRZE) binne ynsteld om har ynkomsten te rapportearjen nei't de merk sluten.

Bûten de Dow Jones seach GameStop (GME) in licht herstel yn har oandielpriis nei har kwartaalresultaten. It bedriuw rapportearre in groei fan 2% yn ynkomsten en in delgong yn ferliezen yn ferliking mei itselde kwartaal ferline jier.

Yn 't algemien belibbe de oandielmerk mingde bewegingen op tongersdei, mei guon yndeksen dy't weromkomme, wylst oaren te krijen hawwe mei ferfal. Ynvestearders folgen ferskate faktoaren nau yn 'e gaten, ynklusyf oanspraken foar wurkleazens, ûntjouwings fan cryptocurrency, en yndividuele bedriuwprestaasjes foar potensjele ynvestearringsmooglikheden.

boarnen:

- Econoday

- CME FedWatch-ark