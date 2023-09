Yn in seldsume mienskiplike ferklearring hawwe it Ynternasjonaal Monetêr Fûns (IMF) en de Wrâldbank tasein om har gearwurking te fergrutsjen by it oanpakken fan dringende wrâldwide problemen lykas klimaatferoaring, kwetsberens foar skulden en digitale transysjes fan lannen. De twa ynstellingen erkenne de tanimmende útdagings foar de wrâldekonomy, ynklusyf tanimmende klimaatrampen, fertraging fan groei en geopolitike fragmintaasje, en leauwe dat se troch gear te wurkjen in krityske bydrage kinne leverje.

Oprjochte yn 1944 op in gearkomste yn Bretton Woods, Nij Hampshire, binne it IMF en de Wrâldbank goed gepositioneerd mei har universele lidmaatskip en spesjalistyske saakkundigens om lannen te helpen dizze útdagings effektyf oan te pakken. De nije presidint fan 'e Wrâldbank, Ajay Banga, sil syn earste G20-top bywenje en hat in mandaat om de boarnen fan' e liener út te wreidzjen om klimaatferoaring, pandemyen, fragiliteit en oare wrâldwide krises neist syn tradisjonele anty-earmoede-missy oan te pakken.

Amerikaanske presidint Joe Biden is fan doel te fokusjen op it herfoarmjen fan 'e Wrâldbank en oare multylaterale ûntjouwingslieners op' e G20-top. De FS sjogge dizze ynstellingen as wichtige tsjinwicht foar de bûtenlânske lieningen fan Sina. Om klimaatferoaring te konfrontearjen, plannen it IMF en de Wrâldbank om gear te wurkjen op in "mear strukturearre en ynstitúsjonalisearre basis." Dit omfettet it formalisearjen fan reguliere gearkomsten fan 'e Bank-Fûns Climate Advisory Group elke twa moannen om klimaatrelatearre ûntwikkelingen te beskôgjen op wichtige projekten. It IMF's Resilience and Sustainability Trust, dy't finansiering leveret foar klimaatfêstens en oergongsprojekten nei lannen mei middenynkommen, sil ek brûkt wurde.

Dêrneist sille de twa ynstellingen wurkje oan it opnimmen fan klimaatoerwegingen yn har ynspanningen foar duorsumens fan skulden foar lannen mei leech ynkommen. Se hawwe al nau gearwurke oan duorsumens fan skulden, pleite foar ferbettere werstrukturearringskaders, en hawwe ferline jier in rûnetafel foar soevereine skuld lansearre om werstrukturearringskonsepten te standardisearjen en skuldbehannelingen te bespoedigjen.

Fierder sille it IMF en de Wrâldbank gearwurkje om lannen te helpen by har digitale transysjes. Dit sil omfetsje it ferbinen fan boargers oan online tsjinsten en it ferminderjen fan obstakels foar digitale ynklúzje. Harren mienskiplike ynspanningen sille lannen helpe om de effektiviteit fan systemen foar ynkomstensamling en útjeften te fergrutsjen en de foardielen fan nije digitale technologyen te benutten by it behearen fan byhearrende risiko's.

Ta beslút hawwe it IMF en de Wrâldbank in wichtige stap nommen yn it ynsette om klimaatferoaring, kwetsberens fan skulden en digitale transysjes fan lannen oan te pakken. Harren gearwurkjende oanpak hat as doel om krúsjale stipe te jaan oan lannen by it oanpakken fan dizze útdagings en it befoarderjen fan duorsume ekonomyske groei.

