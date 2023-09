Sony WF-1000XM5 vs. Bose QuietComfort Earbuds II: Hokker is de bettere kar?

Ik haw it nocht hân om meardere generaasjes premium draadloze koptelefoanen te testen fan yndustrygiganten Sony en Bose, en ik moat sizze dat it in geweldige tiid is om in fan te wêzen fan dizze apparaten. Nei moannen fan wenjen mei de Sony WF-1000XM5, bin ik ree om myn oardiel te dielen oer de fraach oft se de Bose kinne ûnttroanje as myn go-to-noise-cancelling earbuds.

Wat lûdskwaliteit oanbelanget, is de Sony WF-1000XM5 opmerklik yndrukwekkend. Se biede ongelooflijke detail en dúdlikens, wêrtroch't se it meast ynsjochsume pear premium draadloze koptelefoanen binne dy't ik tsjinkaam. De Bose QuietComfort Earbuds II fertsjinje lykwols noch har status fan fiif stjerren. Se jouwe in muzikaal en ûnderhâldend lûd mei in protte detail, benammen yn 'e bas. Wylst de Sony's útblinke yn lûdskwaliteit, soe ik net haastje om myn Bose te ferfangen as ik se al hie.

Wêr't de Sony WF-1000XM5 skynt is yn opropkwaliteit. Harren "lûdsreduksjestruktuer" soarget foar dúdliker stimtransmission, sels yn wynige omjouwings. Yn ferliking falt de Bose wat tekoart yn dit aspekt.

In yntrigearjend ferskil tusken de twa earbuds is har oanpak foar lûd-annullering. De Bose meitsje in sterkere ynfloed mei har lûd-annulearjende algoritme, en meitsje in hast stille omjouwing. Oan 'e oare kant hat Sony keazen foar in subtilere effekt, it annulearjen fan wat ferskillende frekwinsjes en it leverjen fan in oar gefoel fan aktive lûdsûnderdrukking. Wylst beide effektyf binne, kin de Bose mear oansprekke op persoanen dy't in sterkere lûd-annulearjende ûnderfining leaver hawwe.

Multipoint Bluetooth-ferbining is in funksje dy't de Sony WF-1000XM5 apart makket. Oars as de Bose, kinne dizze koptelefoanen naadloos wikselje tusken apparaten sûnder hoege te navigearjen troch Bluetooth-menu's. Dit gemak is benammen weardefol yn senario's wêr't brûkers ferskate soarten ynhâld konsumearje út ferskate boarnen.

De Sony WF-1000XM5 biedt responsive touchkontrôles, mar de opsje om folume te kontrolearjen troch ferskate kearen op de earbuds te tikken kin in bytsje omslachtig wêze. Yn tsjinstelling is de mooglikheid om fingers op en del te gliden oer it bûtenste oerflak fan 'e Bose-earbuds foar folumekontrôle mear foarkar.

Komfort is in krúsjale faktor by it kiezen fan earbuds, en it wie ien fan 'e wichtichste redenen dat ik earder oerstapte fan' e Sony XM4 nei de Bose. Wylst it nije slanke ûntwerp fan 'e Sony WF-1000XM5 oansprekkend is en ferbettere komfort biedt, haw ik noch reservearrings oer de eartips. Ik fyn de fit fan 'e Sonys minder feilich, benammen de rjochter ear tip. De grutste eartip-opsje fan Sony fielt my noch altyd net adekwaat.

Uteinlik is it kiezen tusken de Sony WF-1000XM5 en Bose QuietComfort Earbuds II in lestich beslút. Beide blinke út yn lûdskwaliteit, mei Sony liedend yn opropkwaliteit en Bose dy't in sterkere lûd-annulearjende ûnderfining leveret. De Sony-earbuds biede multipoint Bluetooth, wylst de Bose nofliker fit biede. Beskôgje jo prioriteiten yn termen fan lûd, komfort en ekstra funksjes om te bepalen hokker pear by jo foarkar past.

