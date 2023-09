Huawei hat twa mear smartphones tafoege oan har opstelling, de Mate 60 Pro + en de Mate X5 opklapber, nei de resinte lansearring fan 'e Mate 60 en Mate 60 Pro. De Sineeske techgigant hat geheimsinnich west oer de radiomooglikheden fan dizze apparaten, mar boarnen suggerearje dat se yndie 5G-kapabel binne. In snelheidstest útfierd op 'e Mate X5 foldable troch Sineeske blogger Vincent Zhong registrearre in yndrukwekkende downloadsnelheid fan mear dan 1Gbps.

De Mate 60 Pro + en Mate X5 wurde wierskynlik oandreaun troch Huawei's HiSilicon Kirin 9000S-chipset, dy't soargen hat opwekke oer de mooglike oertreding fan it bedriuw fan Amerikaanske sanksjes. De 7nm prosesknooppunt fan 'e chipset, levere troch lokale chipleveransier SMIC, wurdt leaud ynskeakele te wêzen troch avansearre litografysmasines fan ASML. It direkt ymportearjen fan dizze masines soe in oertreding west hawwe fan it ymportferbod, wat liedt ta spekulaasjes dat SMIC har eigen avansearre litografysmasine ûntwikkele.

Benchmarks útfierd troch it Sineeske techblog Geekerwan jouwe oan dat de prestaasjes fan 'e Kirin 9000S fergelykber binne mei Qualcomm's Snapdragon 888, mar it wurdt beskôge as sawat twa generaasjes efter. De Kirin 9000S hat in CPU mei ien grutte kearn en trije middelste kearnen basearre op Huawei's "TaiShan" arsjitektuer, lykas fjouwer lytse kearnen basearre op Arm's Cortex-A510. It is ek de earste mobile prosessor om multi-threading te stypjen mei acht kearnen en 12 threads. De GPU, neamd Maleoon 910, wurdt sein op par mei de Snapdragon 888's GPU.

De Mate 60 Pro+ dielt oerienkomsten mei de Mate 60 Pro, ynklusyf stipe foar satellytoproptsjinst en satellytberjochten. De wichtichste ferskillen binne it "nanotech metallysk dûbele kleurproses" en ferbettere efterkamera's. De Mate X5 foldable is fergelykber mei de Mate X3, mar hat Huawei's Kunlun Glass op it eksterne skerm en in wat oanpast uterlik fan it efterste kamera-eilân.

Huawei hat de prizen fan dizze apparaten noch net iepenbiere, mar foarbestellingen binne ynsteld om gau te begjinnen. As alle fjouwer smartphones yn 'e lêste opstelling fan Huawei yndie wurde oandreaun troch de Kirin 9000S, soe it it fertrouwen fan it bedriuw yn har chipopbringst oanjaan en in potinsjele útdaging foar de Amerikaanske sanksjes presintearje. Mear ynformaasje oer dizze apparaten wurdt ferwachte dat se ein septimber wurde iepenbiere, maklik konkurrinsje mei de iPhone 15 te foarkommen.

