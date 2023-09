Huawei's Mate 60 Pro-smartphone toant de ynlânske techmooglikheden fan Sina

Huawei Technologies Co. Dizze smartphone hat prominint in heech oanpart Sineesk makke komponinten, neist syn Sineesk ûntworpen en produsearre Kirin-prosessor.

De teardown-analyze útfierd troch TechInsights foar Bloomberg docht bliken dat Huawei ferskate komponinten fan Sineeske bedriuwen krige. De Mate 60 Pro omfettet in radiofrekwinsje front-end module fan Beijing OnMicro Electronics Co., in satellytkommunikaasjemodem fan Hwa Create Co., en in RF-transceiver fan Guangzhou Runxin Information Technology Co. SK Hynix Inc.'s ûnthâld is it ienige identifisearre bûtenlânske komponint oant no ta.

It fertrouwen fan ynlânske leveransiers foar technyske komponinten is in yndrukwekkende prestaasje foar Huawei, sjoen de útdagings dy't it tsjinkaam nei't se ôfsnien waarden fan 'e merk foar avansearre chips en chipmaking troch Amerikaanske sanksjes yn 2020. It bedriuw hie earder fertroud op Amerikaanske leveransiers foar essensjele kommunikaasjechips en moast alternative middels sykje om har processors en draadloze chips te produsearjen.

Nettsjinsteande dizze tsjinslaggen slagge Huawei in smartphone te meitsjen mei foaral Sineeske makke komponinten, wat syn fermogen oantoand om it technologyske embargo te navigearjen. De draadloze snelheden fan 'e Mate 60 Pro binne op par mei 5G-apparaten, en it apparaat hat gjin ungewoane batterijdrain.

Der bliuwe lykwols fragen oer it produksjefolum en de kosten fan dizze komponinten. Huawei moat konkurrearje mei fêststelde spilers lykas Apple en Samsung, waans smartphones chips brûke dy't op syn minst twa generaasjes foarút binne op Huawei's lêste oanbod. Dochs is de frijlitting fan 'e Mate 60 Pro sûnder detaillearre spesifikaasjes fierd troch steatsmedia as bewiis dat Amerikaanske ynspanningen om de tagong fan Sina ta avansearre technologyen te beheinen mislearre binne.

It súkses fan 'e Mate 60 Pro kin wichtige gefolgen hawwe foar Huawei en de Sineeske smartphonemerk. Analysten skatte dat as Huawei 5 miljoen ienheden ferkeapet, it 38% fan iPhone-ferkeap yn Sina kin kannibalisearje. Oanbodbeperkingen en lege produksjeopbringsten ferheegje lykwols ûnwissichheid oer it fermogen fan Huawei om oan fraach te foldwaan.

Wylst Huawei trochgiet mei har ynlânske techmooglikheden, bliuwt it te sjen hoe't de FS sil reagearje. Fertsjintwurdiger Michael McCaul hat oanwiisd dat Huawei's leveransiers, lykas Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC), de Amerikaanske sanksjes miskien hawwe skeind. De útkomst fan dizze ûntjouwings kin fiergeande gefolgen hawwe foar sawol Huawei as de wrâldwide tech-yndustry.

Boarnen: Bloomberg News, TechInsights