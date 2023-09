Huawei hat yn 'e ôfrûne twa wiken geheim trije nije smartphones frijlitten, dy't allegear komme mei 5G-stipe. Sineeske boarnen suggerearje dat dizze beweging it begjin markearret fan Huawei's fernijde ynspanningen om in grutter oandiel fan 'e wrâldwide smartphonemerk te feroverjen.

Ynsiders oanhelle troch IT Home stelden dat Huawei fan plan is syn posysje op 'e ynlânske merk yn Sina te fersterkjen, wylst se tagelyk syn oanwêzigens yn it bûtenlân útwreidzje. D'r is lykwols op it stuit gjin spesifike tiidline beskikber foar dizze strategy.

Fanwegen de oanhâldende hannelskriich tusken Sina en de Feriene Steaten hat Huawei mear dan fiif jier te krijen mei swiere beheiningen op tagong ta Amerikaanske technologyen. Nettsjinsteande dit binne de Mate 60, Mate 60 Pro, en Mate 60 Pro+ foarsjoen fan 5G-mooglikheden en hawwe de Kirin 9000S-chipset, dy't in 7nm-technologyproses brûkt.

Yn antwurd op fragen oer de chipset hat Huawei gjin offisjele opmerking levere. Lokale rapporten jouwe lykwols oan dat de chip folslein makke is yn Sina, wat fragen ropt oer hoe't Sineeske bedriuwen binnen in koarte perioade de nedige saakkundigens hawwe krigen foar sokke komplekse technologyske prosessen.

Huawei hat koartlyn syn jierlikse produksjeprognose ferhege fan 30 miljoen nei 38 miljoen ienheden. Dêrfan binne 20 miljoen al ferstjoerd, en de Mate 60 Pro wurdt ferwachte om in ekstra 6 miljoen ienheden by te dragen, goed foar in tredde fan 'e oerbleaune oarders.

D'r binne spekulaasjes west dat de Mate 60-searje miskien net bûten Sina wurdt frijlitten, mar Huawei hat gjin offisjele ferklearring makke oer de saak. Dit lit de mooglikheid iepen foar in wrâldwide lansearring yn 'e takomst.

Yn it ferline hie Huawei in merkoandiel fan 42% yn 'e Sineeske smartphonemerk, mar it is sûnt sakke nei minder dan 10%. Underwilens is har wrâldwide merkoandiel seis kear ôfnommen fan mids 2019, op it stuit steand op 3%.

Boarnen: IT Home (Sineeske boarne)

Definysjes:

Kirin 9000S-chipset - In chipset ûntwikkele troch Huawei, mei avansearre technology foar ferbettere prestaasjes.

5G - De fyfde generaasje fan draadloze technology, leveret rappere ynternetsnelheden en stipet in breed skala oan applikaasjes.

Smartphone-merk - De yndustry dy't de produksje en ferkeap fan mobile tillefoans omfettet dy't ferskate funksjes kinne útfiere, lykas skilje, messaging en blêdzjen op it ynternet.