Huawei bliuwt syn streak fan ferrassende lansearringen fan smartphones mei de yntroduksje fan 'e Mate X5. Dit apparaat tsjinnet as direkte opfolger fan 'e Mate X3 en bringt ferskate opmerklike ferbetterings oan' e tafel.

De Mate X5 hat itselde 7.85-inch LTPO OLED-haaddisplay en 6.4-inch LTPO OLED-dekseldisplay as syn foargonger. Beide byldskermen wurde beskerme troch Kunlun Glass. It apparaat is te krijen yn in nije Phantom Purple kleur, neist de Feather White, Feather Black, Feather Gold, en Green Mountain opsjes fan 'e Mate X3-opstelling.

Wat kamera-mooglikheden oanbelanget, behâldt de Mate X5 deselde opset as syn foargonger. It sportt in 50MP haadkamera mei in f / 1.8 diafragma, in 13MP f / 2.2 ultrawide kamera, en in 12MP f / 3.4 periskoopmodule mei 5x optyske zoom.

Under de kap biedt de Mate X5 oant 16GB RAM en 1TB opslach. Wylst de offisjele chipset-ynformaasje net frijjûn is, suggerearje rapporten út Sina dat it de Kirin 9000s SoC kin hawwe, dy't te finen is yn 'e koartlyn lansearre Mate 60-searje. Dizze chipset wurdt spekulearre in 5G-kapabele chip te wêzen boud op SMIC's 7nm-prosestechnology.

Ien fan 'e opfallende funksjes fan' e Mate X5 is it nije antenne-ûntwerp. Huawei's Lingxi-antenne brûkt in AI-algoritme om it optimale netwurk te selektearjen foar ferbettere ferbining. De antennes fan it apparaat brûke ek dual-mode tuning technology, en soargje foar bettere sinjaalkwaliteit.

De Mate X5 is foarsjoen fan in gruttere 5,060 mAh batterij en stipet 66W bedrade opladen, 50W draadloze opladen, en 7.5W omkearde draadloze opladen. It rint op HarmonyOS 4 en yntroduseart kontrôles foar loftgebearten, wêrtroch brûkers fideo's, websiden en ôfbyldings kinne navigearje sûnder it haaddisplay te berikken. Derneist is de Mate X5 IPX8 wetterdicht en stipet twa-wei BeiDou satellytberjochten yn Sina.

Foarferkeap foar de Huawei Mate X5 binne op it stuit beskikber fia VMall, mei iepen ferkeap ferwachte te begjinnen op 15 septimber.

