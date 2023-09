Huawei lansearre rêstich har lêste flaggeskip, de Huawei Mate X5, yn Sina. Hoewol it bedriuw de prosessordetails fan 'e tillefoan net iepenbiere hat, hat it in 7.85-inch LTPO OLED ynderlik skerm en in 6.4-inch OLED LTPO bûtenste skerm. De Mate X5 komt yn fiif ferskillende kleuropsjes en is te krijen yn twa opslachfarianten. De priisdetails fan 'e handset binne noch net bekend makke.

De Huawei Mate X5 is de opfolger fan 'e Huawei Mate X3, dy't earder dit jier yn Sina waard frijlitten. Mei in octa-core Snapdragon 8+ Gen 1 SoC, krige de Mate X3 positive resinsjes. De nij ûntbleate Mate X5 wurdt oanbean yn Feather Sand White, Feather Sand Black, Feather Sand Gold, Aoyama Dai (Grien), en Phantom Purple kleuropsjes. It komt ek yn twa opslachopsjes: 12GB + 512GB en 16GB + 512GB. Derneist binne d'r twa opslachopsjes eksklusyf beskikber foar de Collector's Edition: 16GB + 512GB en 16GB + 1TB.

De Huawei Mate X5 hat in 7.85-inch LTPO OLED binnenpaniel mei in resolúsje fan 2496 x 2224 piksels. It hat in touch sampling rate fan 240Hz en in aspect ratio fan 8:7.1. It dekskerm is in 6.4-inch OLED LTPO-paniel mei in resolúsje fan 2504 x 1080 piksels, in touch-samplingrate fan oant 300Hz, en in aspektferhâlding fan 20.9:9. De tillefoan is foarsjoen fan maksimaal 16GB RAM en 1TB ynboude opslach.

Wat kameramooglikheden oanbelanget, hat de Mate X5 in trijefâldige efterkamera-opset. It omfettet in krêftige 50-megapixel primêre sensor, in 13-megapixel sensor mei in ultra-brede lens, en in 12-megapixel sensor mei in periskoop telefoto lens dy't stipet optyske byldstabilisaasje (OIS). Oan 'e foarkant is d'r in 8-megapixel-kamera foar it nimmen fan selfies.

De Mate X5 wurdt oandreaun troch in 5,060mAh-batterij mei 66W bedrade en 50W draadloze snelle oplaadstipe, dy't foar lang duorjend gebrûk garandearret. It rint op Harmony OS 4.0, it lêste bestjoeringssysteem fan Huawei. De tillefoan biedt ferskate ferbiningsopsjes lykas Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.2, GPS, NFC, en USB Type-C. It is ek IPX8-beoardiele foar spatbestriding.

Mei in gewicht fan 245 gram, mjit de Mate X5 156.9 mm x 72.4 mm x 11.08 mm as ynfold en 156.9 mm x 141.5 mm x 5.3 mm as útfold.

Ta beslút, de Huawei Mate X5 is in yndrukwekkende tafoeging oan 'e opklapbere tillefoanmerk. Mei syn skitterjende werjefte, krêftige kamera-opset, en snelle oplaadmooglikheden, sil it wis tech-entûsjasters oanlûke. De tillefoan ferfolget de tradysje fan Huawei fan it leverjen fan top-notch-apparaten dy't de grinzen fan smartphonetechnology ferdriuwe.

