Huawei hat koartlyn syn lêste oanfolling oan 'e Mate-searje ûntbleate, de Huawei Mate 60 Pro +. Dit nije model slút oan by de earder lansearre Huawei Mate 60 en Huawei Mate 60 Pro. Hoewol it bedriuw de prosessordetails noch net iepenbiere hat, wurdt spekulearre dat de tillefoans sille wurde oandreaun troch in eigen Kirin 9000s SoC.

De Huawei Mate 60 Pro + hat in grut 6.82-inch OLED-display en hat in 48-megapixel primêre efterste sensor. It stipet ek snelle opladen, mei opsjes foar sawol bedrade (88W) as draadloze (50W) opladen. De tillefoan is te krijen foar pre-booking yn Sina mei twa opslachfarianten - 16GB + 512GB en 16GB + 1TB.

Wat spesifikaasjes oanbelanget, hat de Huawei Mate 60 Pro + in 6.82-inch LPTO OLED-display mei in resolúsje fan 1.5K en in ferfarskingsfrekwinsje fan oant 120Hz. It is foarsjoen fan Harmony OS 4.0 en hat in net spesifisearre prosessor, 16GB RAM, en oant 1TB ynboude opslach.

Oan 'e foarkant fan' e kamera hat de Huawei Mate 60 Pro + in trijefâldige kamera-opset op 'e efterkant, ynklusyf in 48-megapixel primêre sensor mei optyske byldstabilisaasje (OIS), in 40-megapixel sensor mei in ultra-wide-angle lens, en in 48-megapixel sensor. megapixel ultra-makro telelens mei OIS. De foarkant kamera hat in 13-megapixel sensor.

De Mate 60 Pro+ oandreaun is in batterij fan 5,000 mAh dy't snelle opladen stipet, ynklusyf 88W bedrade opladen, 50W draadloze opladen, en 20W draadloze reverse snelle opladen. De tillefoan biedt ek ferskate ferbiningsopsjes lykas WiFi, Bluetooth 5.2, GPS, NFC, kommunikaasje mei twa satellyt, en USB Type-C. It hat in fingerprintsensor yn it display foar feiligens en hat in IP68-beoardieling foar stof- en spatresistinsje.

Wylst de priis fan 'e Huawei Mate 60 Pro + noch net iepenbiere is, is it op it stuit beskikber foar pre-booking yn Sina mei in nominaal bedrach fan CNY 1,000 (sawat Rs. 11,300).

Oer it algemien liket de Huawei Mate 60 Pro + in smartphone fol mei funksjes te wêzen mei yndrukwekkende spesifikaasjes, in werjefte fan hege kwaliteit en in krêftige kamera-opset. It biedt avansearre oplaadmooglikheden en in romhertich oantal opslachopsjes. Huawei-fans kinne ferwachtsje dat dit apparaat in premium brûkersûnderfining sil leverje.

boarnen:

- [Boarne 1: Gadgets 360](https://gadgets.ndtv.com/mobiles/news/huawei-mate-60-pro-plus-sale-china-price-cny-1000-specifications-features-2682641)

- [Boarne 2: Orbital Podcast](https://gadgets.ndtv.com/mobiles/podcast/orbital-podcast-episode-269-iqoo-neo-7-pro-review-price-in-india-2682586)

- Definysjes: OLED - Organic Light-Emitting Diode, SoC - System-on-Chip, OIS - Optical Image Stabilization, IP68 - Ingress Protection rating fan 68, wat betsjut dat it stof- en wetterresistinsje leveret.