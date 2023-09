De Huawei Mate 60 Pro + is de lêste tafoeging oan Huawei's Mate 60-searje, nei de lansearringen fan 'e Mate 60 en Mate 60 Pro. Dit top-of-the-line model bout op de funksjes fan it reguliere Pro-model en bringt se nei it folgjende nivo.

Begjin mei de chipset hat Huawei de krekte spesifikaasjes net bekend makke, mar it wurdt leaud oandreaun troch de 7nm Kirin 9000s-chipset produsearre yn Sina. De Mate 60 Pro+ komt mei 16GB RAM (oant 12GB op it Pro-model) en biedt opslachopsjes fan 512GB of 1TB, útwreidber fia Huawei's proprietêre NM-kaartformaat.

It display fan 'e Mate 60 Pro + is in 6.82-inch LTPO OLED-paniel, fergelykber mei it Pro-model, mar mei in hegere resolúsje fan 1,260 x 2,720 piksels. It is in 10-bit paniel mei in ferfarskingsfrekwinsje fariearjend fan 1Hz oant 120Hz en hat 300Hz touch sampling. De helderheid wurdt regele troch in 1,440Hz hege frekwinsje PWM dimming.

Wat duorsumens oanbelanget, is de Mate 60 Pro + beoardiele IP68 foar wetter- en stofresistinsje en kin in heal oere ferneare wurde ûnderdompele yn wetter oant 6 meter (20 feet). It hat ek twadde-generaasje Kunlun glês foar beskerming tsjin krassen en skea.

De Mate 60 Pro+ sportt in trijefâldich punch-gat-ûntwerp op it display, mei ien gat foar de 13MP selfie-kamera en twa gatten foar it 3D Time of Flight (ToF) systeem. Oan 'e efterkant hat it in yndrukwekkende kamera-opset. De haadmodule befettet in 48MP-sensor mei in OIS-ynskeakele lens, wylst de periskoopmodule in 48MP-sensor hat en in 90mm f/3.0-lens mei OIS. De ultra-brede kamera is opwurdearre nei in 40MP-sensor.

De batterijkapasiteit bliuwt net feroare fan it Pro-model, mei in 5,000mAh-batterij dy't snelle opladen stipet by 88W bedrade en 50W draadloze snelheden. It biedt ek 20W omkearde draadloze opladen foar it opladen fan oare apparaten. Opsjes foar ferbining omfetsje Wi-Fi 6 (ax), Bluetooth 5.2 mei LDAC- en L2HC-kodeks, NFC, en in IR-blaster.

Ien unike skaaimerk fan 'e Mate 60 Pro + is syn fermogen om stimoproppen te meitsjen oer it Tiantong-satelytnetwurk, neist twa-wei-tekstberjochten oer it BeiDou-netwurk. De krekte abonnemintsdetails foar dizze tsjinst binne net bekend makke.

De Huawei Mate 60 Pro + wurdt ferwachte te begjinnen mei ferstjoeren troch 9 oktober, mei prizen noch net oankundige. Klanten kinne lykwols in plak yn 'e rige reservearje troch in boarch fan CNY 1,000 (sawat $ 135) te pleatsen. Kleuropsjes foar de Mate 60 Pro + omfetsje Swart en Cream, mei sawol 512GB as 1TB opslachopsjes beskikber.

Definysjes:

- Kirin 9000s: In 7nm-chipset makke troch Huawei.

- LTPO: Polycrystalline Oxide mei lege temperatuer, in technology dy't brûkt wurdt yn OLED-displays foar ferbettere enerzjyeffisjinsje.

- IP68: In ynternasjonale standert foar wetter- en stofresistinsje.

- OIS: Optical Image Stabilization, in technology dy't brûkt wurdt yn kamera-lenzen om wazige te ferminderjen feroarsake troch kameraschudden.

- ToF: Time of Flight, in technology brûkt yn kamera's om de ôfstân te mjitten tusken de kamera en it ûnderwerp.

– BeiDou: In Sineesk satellytnavigaasjesysteem.

- Tiantong: In satellytnetwurk dat spraakoproppen en tekstberjochten mooglik makket yn gebieten op ôfstân.

boarnen:

- [Sineeske boarne]