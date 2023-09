Sina's techgigant Huawei Technologies hat it begjin fan foarferkeap oankundige foar har lêste smartphone, de Mate 60 Pro +. Dizze nije tafoeging oan 'e Mate-searje komt nei it súkses fan it bedriuw by it oerwinnen fan Amerikaanske sanksjes. Foarbestellingen foar de tillefoan begon op Huawei's offisjele online winkel mei levering ferwachte troch 9 oktober.

De Mate 60 Pro + hat yndrukwekkende funksjes, ynklusyf de mooglikheid om tagelyk te ferbinen mei twa satelliten en in gruttere ynterne opslach yn ferliking mei syn foargonger, de Mate 60 Pro. Hoewol de priis net frijjûn is, hat de tillefoan ynteresse generearre ûnder konsuminten troch syn rapportearre hege downloadsnelheden op 5G-netwurken.

Huawei's fermogen om avansearre handsetmodellen te produsearjen is beheind sûnt 2019, doe't de FS beheiningen opleinen op 'e tagong fan it bedriuw ta ark foar chipmaking. As resultaat koe Huawei allinich in beheind oantal 5G-modellen frijlitte mei opsleine chips. De Mate 60 Pro + toant lykwols in trochbraak foar it bedriuw by it oerwinnen fan dizze útdagings.

Neist de Mate 60 Pro + lansearre Huawei ek de Huawei Mate X5, in nije ferzje fan syn opklapbere tillefoansearje. Dit toant de oanhâldende ynset fan it bedriuw oan ynnovaasje en it leverjen fan klanten mei cutting-edge technology.

Oer it algemien betsjutte de foarferkeap fan 'e Mate 60 Pro + Huawei's bepaling om obstakels te oerwinnen en syn posysje as wrâldwide technologylieder te behâlden.

