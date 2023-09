De Heart Rhythm Society makket har op foar it twadde jierlikse HRX-evenemint yn Seattle

De Heart Rhythm Society (HRS) taret him op foar har twadde jierlikse HRX-evenemint, in wrâldwide sûnens- en technologykonferinsje dy't professionals út 'e sûnenssoarch- en technologysektor byinoar bringt. De konferinsje hat as doel de status quo út te daagjen en pasjintesoarch te transformearjen troch ynnovaasje en gearwurking.

HRX 2023 sil plakfine fan 21-23 septimber 2023, yn it nije Summit-kongressintrum yn Seattle. De unike ynstelling fan ien keamer fan it plak is ûntworpen om belutsenens te maksimalisearjen en kreativiteit en gearwurking te stimulearjen ûnder oanwêzigen.

De konferinsje sil in ferskaat oan programmearring hawwe rjochte op kardiovaskulêre digitale sûnens. Sesjes sille oplossingsrjochte diskusjes en presintaasjes omfetsje oer ûnderwerpen lykas opkommende firtuele soarchmodellen, de ynfloed fan digitale technology op sûnensûngelikens, en perspektiven op digitale sûnensfinansiering.

Derneist sil HRX AbstracX, oandreaun troch it Cardiovascular Digital Health Journal, 15 selekteare fernijers sjen litte dy't har wurk sille presintearje yn mûnlinge presintaasjes fan 10 minuten. De konferinsje sil ek in pitchkompetysje hawwe, wêrby't fiif selektearre teams sille stride om jildprizen fan funders.

Executive Co-Producers Dr Sana M. Al-Khatib en Dr Jagmeet P. Singh spruts opwining út oer de kommende konferinsje en har potensjeel om gearwurkings te meitsjen en technologyske oanpak foar pasjintensoarch te foarkommen. Se leauwe dat de takomst fan sûnenssoarch leit yn firtuele, digitale en nijsgjirrige technologyen.

De Heart Rhythm Society is wijd oan it befoarderjen fan ûnderwiis en advokaat foar professionals en pasjinten foar hertritmearrhythmia, mei in fokus op it fuortsterkjen fan it fjild fan elektrofysiology.

Foar mear ynformaasje oer HRX 2023, besykje asjebleaft de offisjele webside.

