Hoe kinne jo Grav Jump yn Starfield brûke: In gids foar reizgjen oer systemen

Yn it heul ferwachte spultsje Starfield is ien fan 'e meast essensjele funksjes de Grav-sprong. Dit ynnovative fermogen lit spilers reizgje oer ferskate planetêre systemen en stjerrestelsels. As jo ​​​​ferskate planeten wolle ferkenne en spannende aventoeren begjinne, moatte jo de Grav-sprong behearskje.

Fergelykber mei it konsept fan interstellêre reizen yn science fiction-films, it brûken fan de Grav-sprong yn Starfield fereasket in pear stappen. De earste en wichtichste stap is it tawizen fan macht oan 'e Grav-drive. Dit macht allocation proses is krúsjaal foar in suksesfol Grav jump.

Om in Grav-sprong yn Starfield út te fieren, folgje dizze ienfâldige stappen:

1. Iepenje de stjerkaart en selektearje it systeem dat jo wolle reizgje. Hâld der rekken mei dat jo allinich kinne reizgje nei systemen dy't wyt binne markearre, wylst reade systemen foar no bûten berik binne.

2. Sadree't jo hawwe selektearre it winske systeem, klik op de "Jump" knop. Dit sil it spultsje freegje om jo te freegjen macht te jaan oan jo Grav-drive.

3. Brûk jo pylktoetsen om macht fuort te nimmen fan oare seksjes en bewarje it yn 'e reserves. Dan, oerdrage de opsleine krêft yn 'e Grav-drive.

4. Neidat allocate macht, besykje in initiate de sprong wer, en dyn Grav drive sil funksjonearje goed. Yn earste ynstânsje kin de Grav-drive swak wêze, mar jo hawwe de opsje om it te upgrade.

Om jo Grav-drive te upgrade, besykje ien fan 'e Ship Services Technicians dy't yn grutte stêden yn' e buert fan 'e landing pod leit. It opwurdearjen fan it Grav-stasjon sil jo ynskeakelje kinne reizgje nei stjersystemen dy't oars net tagonklik wêze soene.

Unthâld dat it ferkennen fan nije stjersystemen en it opwurdearjen fan de mooglikheden fan jo skip beide wichtige aspekten binne fan 'e Starfield-ûnderfining. Dat, meitsje it measte út 'e Grav-sprongfunksje en begjin mei spannende aventoeren yn it spultsje.

