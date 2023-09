Hoe kinne jo items oerbringe nei de lading fan jo romteskip

Hawwe jo koartlyn items oanskaft dy't jo wolle opslaan yn 'e frachtromte fan jo romteskip? Sit gjin soargen, wy hawwe jo behannele mei in stap-foar-stap hantlieding oer hoe't jo items kinne oerdrage nei de opslach fan jo skip.

Stap 1: Druk op de Start knop op jo controller. Dizze knop wurdt typysk fertsjintwurdige troch trije horizontale rigels fertikaal steapele. Troch op dizze knop te drukken, iepenje jo de haadynstellingen.

Stap 2: Sykje en selektearje de opsje "Skip", dy't normaal te finen is op 'e linker ûnderkant fan' e sirkel.

Stap 3: Nei it selektearjen fan it skip, moatte jo no in ôfbylding sjen fan jo aktive romteskip. Druk op de X-knop op jo kontrôler om tagong te krijen ta de frachtromte fan it skip. Hâld der rekken mei dat jo allinne kinne opslaan items op jo aktive skip.

Stap 4: Ien kear yn 'e frachtromte fan it skip, kinne jo items tsjinkomme dy't jo hawwe krigen tidens in romteskip-shooting. Druk op de LB-skouderknop op jo controller om te wikseljen nei de ynventaris fan jo karakter.

Stap 5: Yn 'e ynventaris fan jo karakter sille jo in list fine mei items yndield yn ferskate seksjes lykas Wapens, Spaceships, Packs, Helmen, Apparel, and Throwables. Sykje it item dat jo wolle oermeitsje nei it frachtromte.

Stap 6: Markearje it selektearre item en druk op de A knop op jo controller. As it item ferdwynt, betsjut dit dat it mei súkses is oerbrocht nei de frachtromte. As it item lykwols net oerdraacht, is it wierskynlik dat de ynventaris fan jo skip syn maksimale kapasiteit hat berikt.

Stap 7: Om dûbel te kontrolearjen dat it item is opslein yn 'e frachtromte, druk nochris op de LB-knop op jo controller. As jo ​​​​de stappen goed hawwe folge, moatte jo it selekteare item feilich opslein yn 'e frachtromte fan jo skip fine.

En dêr hast it! Jo hawwe mei súkses items oerbrocht nei de frachtromte fan jo romteskip. No kinne jo jo ynventarisaasje maklik beheare en organisearje wylst jo it grutte universum ferkenne.

boarnen:

-Gjin-