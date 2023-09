Hoe kinne jo apps fan jo Apple Watch wiskje

It wiskjen fan apps fan jo Apple Watch is in ienfâldich proses, mar it kin wat ferskille ôfhinklik fan de yndieling fan jo apps. As jo ​​​​in app fuortsmite fan jo Apple Watch, wurdt it allinich wiske fan it horloazje sels, net fan jo iPhone. De iOS-app sil op jo iPhone bliuwe, útsein as jo kieze om it apart te wiskjen.

As jo ​​Apple Watch-apps yn in rasterwerjefte binne regele, folgje dizze stappen:

1. Druk op de Digital Crown op jo Apple Watch om jo apps te besjen.

2. Tikje en hâld it skerm oant "Opsjes werjaan" ferskynt.

3. Tik op "Apps bewurkje."

4. Druk op de 'x' knop neist de app dy't jo wiskje wolle.

5. Tap "App wiskje" op it folgjende skerm om te befêstigjen.

As jo ​​Apple Watch-apps yn in listwerjefte binne regele, folgje dan dizze stappen ynstee:

1. Druk op de Digital Crown om jo apps te besjen.

2. Skow del nei de app dy't jo wiskje wolle.

3. Feegje nei links op 'e app en tik op it jiskefetbyldkaike.

4. Tap "App wiskje" op it folgjende skerm om te befêstigjen.

It is wichtich om te notearjen dat hoewol Apple jo in protte fan har eigen apps fan jo Apple Watch kinne wiskje, d'r guon apps binne dy't net kinne wurde fuortsmiten. Dizze omfetsje berjochten, tillefoan, kalinder, klok en herinnering.

It wiskjen fan apps fan jo Apple Watch kin helpe om jo apparaat te ûntsluten en romte frij te meitsjen foar oare apps. Derneist kinne jo jo horloazje oanpasse en organisearje neffens jo foarkar.

Oer it algemien is it proses fan it wiskjen fan apps fan jo Apple Watch ienfâldich en kin dien wurde yn in kwestje fan minuten. Genietsje fan in skjinner en mear personaliseare Apple Watch-ûnderfining troch net-winske apps te ferwiderjen!

Definysjes:

- Apple Watch: In smartwatch ûntwikkele troch Apple Inc. It biedt ferskate funksjes lykas fitness tracking, kommunikaasje en app-yntegraasje.

- iOS: It bestjoeringssysteem ûntwikkele troch Apple Inc. foar har mobile apparaten, ynklusyf iPhones, iPads en iPod Touches.

boarnen:

- Apple-stipe: https://support.apple.com/en-us/guide/watch/apd58fa9e2b1/watchos