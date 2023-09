Hoe spielje Starfield op Xbox One en mobyl

As jo ​​​​ynteressearre binne yn it spieljen fan Starfield, mar hawwe gjin Xbox Series X / S of in krêftige PC, meitsje jo gjin soargen! Jo kinne it spultsje noch spielje op jo Xbox One of mobyl apparaat.

Is Starfield op Xbox Cloud Gaming?

Ja, Starfield is beskikber op Xbox Cloud Gaming. Dit betsjut dat jo it spultsje kinne spielje op elk apparaat dat Xbox Cloud Gaming stipet, ynklusyf jo Xbox One of mobyl apparaat. Hâld lykwols yn gedachten dat d'r wat beheiningen kinne wêze as it giet om streaming spultsjes. Jo kinne fertraging, wazige bylden, blokige artefakten en minne audio ûnderfine as jo ynternetferbining net sterk en stabyl genôch is. Mar as jo earder gjin problemen hawwe hân mei Xbox Cloud Gaming, is it brûken fan de streamingtsjinst om Starfield te spyljen in leefbere opsje.

As jo ​​​​echt Starfield wolle spielje op Xbox Series X, mar gjin tiid hawwe om it te ynstallearjen, kinne jo it ek spielje fia wolkstreaming.

Hoe spielje Starfield op Xbox One

Om Starfield op Xbox One te spyljen, kinne jo it streame fia Xbox Cloud Gaming mei jo Xbox Game Pass Ultimate-abonnemint. Skeakelje jo Xbox One gewoan oan, gean nei Game Pass, en fyn Starfield. As jo ​​​​ienris it spultsje fûn hawwe, klikje jo op "Play" om te begjinnen mei streaming. D'r is gjin need om it spultsje te ynstallearjen!

Hâld lykwols yn gedachten dat streamende spultsjes in protte gegevens en bânbreedte brûke. Soargje derfoar dat jo gjin gegevenskap hawwe foar jo ynternetferbining.

Hoe te spyljen Starfield on Mobile

Om Starfield op jo mobyl apparaat te spyljen, moatte jo de Xbox Game Pass-app ynstallearje fan 'e Google Play Store (foar Android) of de Apple App Store (foar iOS). Soargje derfoar dat jo in Xbox Game Pass Ultimate-abonnee binne.

Nei it ynstallearjen fan de app, meld jo oan by jo Microsoft-akkount mei itselde akkount dat jo brûke om te beteljen foar Xbox Game Pass Ultimate. Fyn Starfield yn 'e list mei spultsjes en tik op it ikoan om de spielside te iepenjen. As jo ​​binne oanmeld by Game Pass Ultimate, sille jo in griene knop sjen dy't seit "Spielje" op 'e side. Tik der gewoan op om te begjinnen mei spieljen, sûnder ynstallaasje nedich.

It is wichtich om te notearjen dat it spieljen fan Starfield op mobyl in controller fereasket. Jo kinne in kontrôler brûke dy't ferbûn is fia Bluetooth (lykas in Xbox-controller) of in controller dy't op jo tillefoan klikt.

Dat, sels as jo de lêste gaming-hardware net hawwe, kinne jo noch genietsje fan it spieljen fan Starfield op jo Xbox One of mobyl apparaat fia Xbox Cloud Gaming.

Definysjes:

- Xbox Cloud Gaming: Microsoft's cloud-gamingtsjinst wêrmei spilers spultsjes kinne streame nei ferskate apparaten, ynklusyf Xbox One en mobile apparaten.

- Xbox Game Pass Ultimate: In abonnemintstsjinst levere troch Microsoft dy't spilers tagong jout ta in bibleteek fan spultsjes, ynklusyf Starfield.

boarnen:

- Boarneartikel: Unbekend

- Radio Times: www.radiotimes.com