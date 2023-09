Hoe kinne jo jo Apple Watch pinge mei it iPhone's Control Center

Ien fan 'e nije funksjes yn iOS 17 lit jo jo keppele Apple Watch pinge mei it Control Center fan jo iPhone, sûnder troch de Find My app te gean. Dizze handige funksje is foaral nuttich as jo besykje jo Apple Watch te lokalisearjen op dreech te finen plakken lykas ûnder de bank of yn in lade.

Om gebrûk te meitsjen fan dizze funksje, moatte jo de knop "Ping My Watch" manuell tafoegje oan jo kontrôlesintrum. Hjir is hoe:

1. Iepenje de Ynstellings app op dyn iPhone.

2. Gean nei de seksje Control Center.

3. Under "Mear kontrôles", tik op de griene "+" ikoan foar de Ping My Watch opsje.

Sadree't jo de knop Ping My Watch oan jo Control Center hawwe tafoege, kinne jo jo Apple Watch maklik fine troch op it ikoan te tikjen. Dit sil jo Apple Watch in te hearren toan meitsje, wêrtroch it makliker is foar jo te finen.

It is wichtich om te notearjen dat de Ping My Watch-funksje allinich wurket as jo iPhone en Apple Watch yn Bluetooth-berik binne of ferbûn binne mei itselde Wi-Fi-netwurk. As jo ​​Apple Watch ferlern of stellen is, moatte jo noch de Find My app brûke om it te lokalisearjen.

Jo kinne de Ping My Watch-funksje brûke, sels as jo Apple Watch is beskoattele, opladen of op jo pols. Dit makket it in alsidich ark foar it finen fan jo horloazje yn elke situaasje.

Ta beslút, de nije Ping My Watch-funksje yn iOS 17's Control Center lit jo jo Apple Watch maklik fine mei jo iPhone. Troch de knop Ping My Watch ta te foegjen oan jo Control Center, kinne jo jo Apple Watch in harkbere toan meitsje om jo te helpen it te finen. Soargje gewoan dat jo iPhone en Apple Watch binnen berik binne of ferbûn binne mei itselde Wi-Fi-netwurk.+