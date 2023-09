Hoe opslach op MacOS-apparaten te optimalisearjen

As jo ​​​​in MacBook Pro of MacBook Air hawwe mei beheinde opslach, wite jo hoe fluch dy romte kin folje. MacOS hat lykwols in ynboude funksje neamd Optimalisearje opslach dy't kin helpe om weardefolle romte op jo hurde skiif te besparjen. Dizze funksje wurket yn kombinaasje mei "Bewarje yn iCloud" en "Jiskefet automatysk leegje", en it ferwideret automatysk Apple TV-films en tv-sjo's dy't jo hawwe sjoen, en behâldt allinich de meast resinte e-postbylagen as opslachromte in probleem wurdt .

Om de funksje Optimalisearje opslach yn te skeakeljen op jo MacOS-apparaat, folgje dizze stappen:

Soargje derfoar dat jo apparaat MacOS draait en is bywurke nei de lêste ferzje. Iepenje de Systeemynstellingen fanút it Launchpad of it menu. Klikje yn 'e linker sydbalke op "Algemien" en klikje dan op "Opslach." Klikje út de list mei opsjes op "Optimalisearje" en befêstigje jo seleksje.

Sadree't jo opslach optimalisearje hawwe ynskeakele, sil MacOS begjinne romte frij te meitsjen troch fideogegevens fan Apple TV+ te ferwiderjen en allinich de meast resinte e-postbylagen te behâlden. As jo ​​faaks Apple TV+ besjen of films hiere en keapje fan 'e Apple digitale winkel, kinne jo in signifikante ferheging fan beskikbere opslachromte fernimme.

It is essensjeel om te notearjen dat dizze funksje gjin ynfloed hat op fideo's dy't jo hawwe downloade of makke, en alle TV-sjo's of films dy't jo hawwe kocht kinne op elk momint opnij downloade wurde. As jo ​​​​in faak keaper of hierder binne fan fideomedia, kin it brûken fan de Optimize Storage-funksje foarkomme dat jo MacOS-apparaat opslach te rap fol wurdt.

