De iPhone 15, de lêste iteraasje fan Apple fan har byldbepalende smartphone, hat in grutte feroaring makke dy't guon brûkers miskien fergriemje. Om oan Jeropeeske regeljouwing te foldwaan, hat Apple de Lightning-connector ferfongen troch in nije ovale USB-C-connector foar opladen. Dit betsjut dat brûkers har Lightning-aksessoires, lykas oplaadkabels en earbuds, moatte ferfange troch nije produkten dy't USB-C brûke.

Dizze oergong docht tinken oan doe't Apple yn 30 oerstapte fan 'e 2012-pin-ferbining nei Lightning, wêrtroch in protte aksessoires ferâldere binne. Wat lykwols dizze kear oars is, is dat de measte minsken al in USB-C-kabel hawwe. In protte apparaten, ynklusyf koptelefoan, spielkonsoles en Apple's eigen MacBooks, brûke al USB-C as standert oplaadpoarte.

De ferhuzing nei USB-C is yn reaksje op in mandaat fan 'e Jeropeeske Uny dy't alle smartphone-makkers fereasket om in mienskiplike oplaadferbining oan te nimmen troch 2024. Dit is rjochte op it ferminderjen fan miljeu-ôffal troch konsuminten minder stroomkabels te brûken.

Wylst standerdisearring fan oplaadkabels in stap foarút is, is it wichtich om bewust te wêzen fan 'e potinsjele gefaren ferbûn mei USB-C-kabels. Oars as opladers fan hege kwaliteit, hawwe goedkeapere USB-C-kabels net de nedige chips om jo apparaat te beskermjen tsjin stroomfluktuaasjes. It is wichtich om te ynvestearjen yn duorsume kabels fan renommearre merken om skea oan jo tillefoan te foarkommen.

It is ek wichtich om foarsichtich te wêzen oer wêr't jo jo USB-C-kabel stekke. It ynstekken yn boarnen mei hegere spanning dan jo tillefoan akseptearret, kin jo apparaat potinsjeel beskeadigje of sels elektrocutearje. Bliuw by it brûken fan oplaadstiennen fan hege kwaliteit om de feiligens fan jo tillefoan te garandearjen.

Foar iPhone-brûkers dy't net fan plan binne direkt te upgraden, mar dochs nije opladers nedich binne, is draadloos opladen in kosten-effektyf alternatyf. It EU-mandaat jildt allinich foar bedrade ferbiningen, dus draadloze oplaadapparaten lykas Apple's MagSafe of draadloze oplaadpads en stands binne noch goed te brûken.

Oer it algemien, mei de juste kabel en oplaadbakstien, soe de oergong nei USB-C foardielen moatte bringe lykas flugger gegevensferfier en in fermindering fan it oantal kabels nedich foar ferskate apparaten. It betsjut ek minder kabels om te dragen by it reizgjen of pendeljen, om't USB-C in gewoaner oplaadstandert wurdt.

boarnen:

- "It iPhone 15 is oankommen, en it is in nachtmerje foar al jo accessoires" troch Brian X. Chen (The New York Times)