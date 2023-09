Jo Fitbit-gegevens migrearje nei in Google-akkount

Gearfetting: Begjin 2025 sil it ferplicht wêze om in Google-akkount te brûken mei Fitbit. Wylst besteande Fitbit-brûkers har gegevens net direkt hoege te migrearjen, kinne se kieze om dit no te dwaan om te profitearjen fan de foardielen. It migrearjen fan jo Fitbit-gegevens nei in Google-akkount soarget foar ienige oanmelding en past de privacyfunksjes fan Google op jo Fitbit-gegevens. It is wichtich om te notearjen dat dizze migraasje permanint is en kin net ûngedien makke wurde.

Om it migraasjeproses te begjinnen, soargje derfoar dat jo Fitbit-app is bywurke nei de lêste ferzje. Iepenje de app en sykje nei in prompt mei de titel "Fitbit is diel fan 'e Google Family." As jo ​​​​dizze prompt sjogge, tikje dan op "Begin". Kies dan jo Google-akkount út 'e list mei beskikbere opsjes. As jo ​​​​gjin geskikt Google-akkount hawwe, kinne jo in nij oanmeitsje.

Besjoch en befêstigje yn 'e folgjende stap jo Fitbit-opset, ynklusyf jo profylynformaasje en sûnens- en wellnessgegevens. Jo kinne kieze hokker gegevens jo wolle migrearje. Nei it ferifiearjen fan jo ynformaasje, besjoch hoe't Google Fitbit-gegevens brûkt en akkoard mei de betingsten. Jo sille ek de opsje hawwe om jo sûnensgegevens by te dragen oan ûndersyksinisjativen fan Google en Fitbit.

Derneist kinne jo kieze om jo gegevens te syngronisearjen mei Google's Health Connect API as jo wolle. As jo ​​​​dizze stappen foltôge hawwe, tik dan op "Klear" om it migraasjeproses te foltôgjen. It hiele proses moat likernôch fiif oant tsien minuten duorje.

Unthâld dat hoewol de migraasje net ferplicht is oant 2025, betiid migrearje kinne jo profitearje fan de foardielen fan it brûken fan in Google-akkount mei Fitbit. It is de muoite wurdich te beskôgjen as jo fan plan binne troch te gean mei it brûken fan Fitbit- of Pixel Watch-apparaten op 'e lange termyn.

Opmerking: Fitbit sûnens- en wellnessgegevens kinne net brûkt wurde foar Google-advertinsjetargeting as ûnderdiel fan regeljouwingsbetingsten foar Google's Fitbit-akwisysje.

Boarnen: The Verge