Hoe kinne jo FaceTime brûke op Apple TV mei tvOS 17

De lêste tvOS 17-update foar Apple TV bringt in spannende nije funksje: de FaceTime-app. No kinne Apple TV-brûkers FaceTime-oproppen direkt meitsje fan har TV mei de kontinuïteitskamera-funksje op har iPhone dy't iOS 17 draait. Dit soarget foar in ûnderfining foar fideoproppen op grut skerm dy't handich en perfekt is foar bedriuwsgearkomsten.

Om FaceTime te brûken op Apple TV mei tvOS 17, moatte jo de folgjende betingsten hawwe:

- tvOS 17 ynstalleare op jo Apple TV

- iOS 17 ynstalleare op jo iPhone

- Sawol Apple TV as iPhone binne oanmeld mei deselde Apple ID

- Sawol iPhone as Apple TV ferbûn mei itselde WiFi-netwurk

- In iPhone mei Continuity Camera-stipe (iPhone XR of letter modellen)

Om't Apple TV gjin ynboude kamera hat, waard de Continuity Camera-funksje fan macOS porteare nei tvOS 17. As jo ​​de FaceTime-app op jo Apple TV iepenje, krije jo in notifikaasje op jo iPhone om it te ferbinen mei de Apple TV . Sadree't jo ferbûn binne, wurdt jo frege om jo iPhone yn lânskipsmodus te pleatsen tichtby de TV mei de omkearde kamera nei jo ta.

Om in FaceTime-oprop te meitsjen op Apple TV mei tvOS 17, folgje dizze stappen:

1. Starte de FaceTime app op jo Apple TV.

2. Selektearje de Apple ID dy't jo brûke wolle foar FaceTime-oproppen.

3. Tap de notifikaasje op dyn iPhone en akseptearje de ferbining.

4. Plak dyn iPhone yn de rekommandearre oriïntaasje tichtby de TV.

5. Selektearje it kontakt dat jo belje wolle.

6. Sadree't it kontakt jo oprop akseptearret, kieze tusken trije fideomodi: Center Stage, Portret en Reaksjes.

It brûken fan FaceTime op Apple TV hat foardielen lykas it gemak fan in fideoproppenûnderfining mei grut skerm en bettere fideokwaliteit troch it gebrûk fan 'e efterkamera's fan' e iPhone. It is lykwols wichtich om te notearjen dat FaceTime op Apple TV allinich beskikber is op 4K-klear Apple TV-doazen.

Neist FaceTime kinne jo jo iPhone ek brûke as ôfstân om de Apple TV te kontrolearjen. Dus, of it no wichtige famyljegearkomsten of saaklike petearen binne, jo kinne no genietsje fan de ûnderfining op in grutter tv-skerm.

