Meidwaan oan it Freestar Collective yn Starfield: A Guide

Yn it grutte universum fan Starfield biedt it Freestar Collective in mear unruly en Wild West-libbensstyl yn ferliking mei de mear strukturearre Feriene Koloanjes. Mar dat betsjut net dat se gjin feardigens en fêststelling hawwe. As jo ​​​​ree binne om de geast fan aventoer te omearmjen en diel te wurden fan it Freestar Collective, hjir is hoe't jo meidwaan kinne.

As earste is it wichtich om te notearjen dat jo net kinne meidwaan oan 'e wichtichste Freestar Collective feiligensmacht. Dy posysjes binne reservearre foar de persoanen dy't omgean mei bedrigings lykas de ferneatiging fan FC frachtskip. Ynstee dêrfan kinne jo lid wurde fan 'e Freestar Rangers, in groep stoere persoanen dy't faaks de taak hawwe om problemen op 'e grins op te lossen. De Freestar Rangers hâlde in bepaald prestiizje, mar it is oan te rieden om jo belutsenens by de Crimson Fleet, de Feriene Koloanjes, of Ryujin Industries net te neamen.

Om mei te dwaan oan it Freestar Collective, spesifyk de Freestar Rangers, moatte jo jo wei meitsje nei Akila City, Akila, yn it Cheyenne System. As jo ​​​​al earder yn dizze stêd west hawwe, binne jo miskien bekend mei de oanhâldende situaasje fan bankrôven. As net, dan moatte jo it earst oanpakke. Sprek mei Marshal Daniel Blake foar de bank. Hy sil jo freegje om te ûnderhanneljen mei de rôvers, en as dat mislearret, moatte jo se eliminearje troch troch de rêch yn te gean.

Sadree't jo mei súkses hawwe behannele mei de bankrôvers, praat wer mei Marshal Blake. Hy sil foarstelle om oan te melden by de Freestar Rangers. Trochgean nei The Rock en fyn Ranger Emma Wilcox. Se sil jo de nedige ynformaasje jaan om mei te dwaan oan 'e groep.

As jo ​​beslute om troch te gean, sil Ranger Wilcox jo freegje om ien fan 'e fjouwer off-planet-taken te kiezen om josels te bewizen. Elke taak komt mei in oare kredytbeleanning, dus kies neffens. Ien opsje is om in Crimson Fleet-piraat te eliminearjen, wat kin dien wurde sûnder jo skip te ferlitten. Nei it foltôgjen fan de taak, gean werom nei Emma en ynformearje har oer jo súkses. Se sil dan nimme jo nei Blake syn kantoar, dêr't hy sil meitsje dy in offisjele Freestar Ranger.

As jo ​​​​ynteressearre binne yn fierdere aventoeren as Freestar Ranger, sil Emma ekstra opdrachten hawwe foar jo om de questketen troch te gean.

Ta beslút, meidwaan oan it Freestar Collective yn Starfield fereasket bepaling, feardigens en in reewilligens om de untamed grins te omearmjen. Troch dizze stappen te folgjen, kinne jo in wurdearre lid wurde fan 'e Freestar Rangers en begjinne mei spannende aventoeren yn' e wiidweidichheden fan it Starfield-universum.

Boarne: Ynformaasje basearre op Starfield game.