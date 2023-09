Hoe kinne jo skipdielen krije yn Starfield

Skipdielen binne essensjele items yn it spultsje Starfield, om't se in signifikant diel fan 'e romp fan jo skip reparearje en jo kinne trochgean mei jo ferkennings. Troch har massa fan elk 10.00 kinne jo lykwols mar in beheind oantal fan dizze dielen drage by it aventoeren. Dêrom is it wichtich om te witten hoe't jo mear fan har kinne krije.

D'r binne meardere manieren om skipdielen te krijen yn Starfield. As earste kinne jo se keapje fan ferskate leveransiers en winkels. Dizze dielen sille typysk ferskine op of tichtby de top fan har list mei guod fanwegen har betsjutting. Guon bekende lokaasjes wêr't jo skipdielen kinne keapje omfetsje Jemison Mercantile yn New Atlantis, Newill's Goods yn Neon, en Shepherd's General Store yn Akila. Derneist binne kiosken fan Trade Authority, hannelsskippen en winkels ek betroubere boarnen foar it keapjen fan skipdielen. Oare potensjele leveransiers kinne skipdielen drage, dus it is de muoite wurdich om mei har te kontrolearjen as jo yn need binne.

Neist it keapjen fan skipdielen, kinne jo se ek fine by it ferkennen en plonderjen. Hâld in each foar plonderbere opslachkonteners, om't se skipdielen befetsje kinne. Soms kinne jo tafallich skipdielen stroffelje by it sykjen troch dizze konteners. Derneist kinne ferneatige skippen ek skipdielen leverje. Hoewol se se net altyd falle, is it dochs de muoite wurdich om elk delstoart skip te kontrolearjen. Foaral Crimson Fleet-skippen hawwe in hegere kâns om skipdielen te fallen.

As jo ​​komme oer in freonlik fraksje skip dwaande mei in dogfight, Jo hawwe de mooglikheid om in oanfreegje "wat ekstra reparaasje dielen" as in beleanning foar it bewarjen fan harren. Dit is in geweldige manier om skipdielen fergees te krijen, om't de measte skippen ree binne om jo wat te foarsjen.

Unthâld, neist dizze metoaden kinne jo ek betelje foar skipreparaasjes troch te praten mei in Ship Services Technician by in docking baai yn in stêd of yn it Ship Services gebou.

Bliuw goed foarsjoen mei skipdielen om te soargjen dat jo skip yn topstân bliuwt as jo de grutte berik fan Starfield ferkenne. Lokkich aventoer!

