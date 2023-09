Hoe kinne jo kontrôle nimme oer jo YouTube-ûnderfining en it ferslaavjende algoritme foarkomme

Gearfetting: De YouTube-homepage kin in tiidsink wêze, ûntworpen om jo sa lang mooglik fideo's te besjen. As jo ​​​​lykwols mear kontrôle wolle oer hoe't jo jo tiid op YouTube besteegje, kinne jo no it ferslaavjende algoritme foarkomme. Troch jo YouTube-fersjochskiednis út te skeakeljen, sille d'r gjin oanbefellende fideo's op 'e thússide wêze. Dit artikel ferklearret hoe't jo dat ynstelle.

Om kontrôle te nimmen oer jo YouTube-ûnderfining, kinne jo begjinne troch te gean nei de My Google Activity-side, wêr't jo de ynformaasje kinne kontrolearje dy't Google oer jo hâldt. Klikje dêrwei op jo YouTube-skiednis, en jo wurde frege as jo jo skiednis wolle pauze. Troch op de Pause knop te klikken, kinne jo jo YouTube-fersjochskiednis útsette.

Sadree't jo jo skiednis útskeakele hawwe, sille jo gjin oanbefellende fideo's sjen op 'e YouTube-homepage. Ynstee dêrfan moatte jo aktyf fideo's sykje dy't jo ynteressearje. Jo kinne de sykfunksje noch brûke om spesifike ynhâld te finen, mar in bettere oplossing is om jo YouTube-abonneminten te ferkennen.

Troch te klikken op "Abonneminten" op 'e thússide fan YouTube, kinne jo de lêste fideo's besjen dy't uploade binne troch de kanalen wêrop jo binne ynskreaun. Hjirmei kinne jo in mear gearstalde ûnderfining hawwe basearre op jo persoanlike foarkarren. De abonnemintsfeed toant fideo's dy't oerienkomme mei it soarte ynhâld dat jo wolle besjen, ynstee fan wat it algoritme foarseit op basis fan jo ferline gedrach.

Hoewol it in bytsje mear ynspanning kin fereaskje, fertrouwe op abonneminten jout jo mear agintskip oer jo YouTube-ûnderfining. Ynstee fan fideo's te sjen wêr't jo yn it ferline in drege tiid tsjin hiene, wurde jo bleatsteld oan ynhâld dy't oerienkomt mei it soarte persoan dat jo wolle wêze. Of it no túnfideo's binne of in oar ynteresse, de abonnemintsfeed kin jo in nofliker en opsetlike YouTube-ûnderfining leverje.

Kontrolearje oer jo YouTube-fersjochskiednis en fertrouwe op abonneminten is in ienfâldige manier om it ferslaavjende algoritme te foarkommen en jo tiid doelbewuster op YouTube troch te bringen. Besykje it en win agintskip oer jo online aktiviteiten.

Boarne: Orizjinele artikel troch Justin Pot oer How-To Geek.