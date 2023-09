De World Series of Warzone Finals: Hoe kinne jo in fergese Modern Warfare 3 Beta Code krije

De World Series of Warzone Finals is krekt om 'e hoeke, en as jo in fan binne fan it populêre Battle Royale-spiel, dan binne jo in traktaasje. Activision hat oankundige dat se fergees Modern Warfare 3 beta-koades sille jaan oan gelokkige sjoggers. Hjir is alles wat jo witte moatte oer hoe't jo ien fan 'e gelokkige ûntfanger kinne wêze.

Nei in lang en saai proses fan kwalifikaasjewedstriden, hawwe 50 teams fan oer de hiele wrâld har plak befeilige yn 'e $600,000 World Series of Warzone Grand Final. Dit evenemint, dat plakfynt yn 'e Londenske Copper Box Arena op septimber 16, belooft in earste-yn-syn-soarte LAN-ûnderfining te wêzen foar Warzone's meast tawijde konkurrinten.

De resinte nerfs foar de Cronen Squall yn Seizoen 5 Reloaded hawwe lykwols wat ûndúdlikens brocht oan it tariedingsproses foar de finalisten. Mienskipsleden hawwe pleite foar alternative wapens om it slachgewear te ferfangen, en wy sille moatte wachtsje en sjen wat de profs beslute om te brûken op it haadpoadium.

No, litte wy prate oer it spannende nijs. Activision hat besletten om noch mear stimulâns ta te foegjen foar fans om yn te stimmen op 'e World Series of Warzone Finals troch Modern Warfare 3 beta-koades oan te bieden as beleanningen foar sjoggers. CharlieIntel hat rapportearre dat d'r yn totaal 50,000 beta-koades te krijen sille wêze tidens it evenemint.

Om in kâns te hawwen om ien fan dizze koades te winnen, moatte jo de World Series of Warzone Finals sjen op septimber 16. Troch op syn minst ien oere fan it toernoai te sjen, sille jo ien yngong fertsjinje. Jo kinne maksimaal trije ynstjoerings fertsjinje troch trije oeren fan it evenemint te sjen. Dus, hoe mear jo sjogge, hoe grutter jo kânsen om in beta-koade te krijen.

Om te kwalifisearjen foar in beta-koade, moatte jo in Activision-akkount oanmeitsje en it keppelje oan jo Battle.net, PSN, Xbox, of Steam-akkount. Derneist moatte jo jo YouTube- of Twitch-akkount keppelje oan jo Activision-akkount. As lêste, soargje derfoar dat jo it toernoai live sjogge op jo foarkarsplatfoarm wylst jo oanmeld binne mei in keppele akkount om jo beleanningen te fertsjinjen.

Dus markearje jo kalinders foar 16 septimber en meitsje jo klear om de World Series of Warzone Finals te besjen foar jo kâns om in fergese Modern Warfare 3 beta-koade te winnen. Begjin no tariede troch jo Activision-akkount te meitsjen en it te keppeljen oan jo gaming- en streamingplatfoarms. Súkses!

