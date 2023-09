iOS 17: Hoe kinne jo oanpaste kontaktposters meitsje en kontakten diele mei NameDrop

iOS 17, it lêste bestjoeringssysteem foar iPhones, sil ynkoarten wurde frijlitten, neist Apple's nije opstelling fan produkten. Dizze fernijing yntroduseart ferskate spannende funksjes wêrtroch brûkers har iPhones kinne oanpasse lykas nea earder. Ien opmerklike funksje is de mooglikheid om in unike 'poster' foar elk kontakt te meitsjen. Dizze oanpasbere ôfbylding sil jo skerm folje as jo in petear hawwe mei dy persoan of as se jo skilje.

Om in kontaktposter te meitsjen, tikje gewoan op "Kontaktfoto en poster" yn it profyl fan it kontakt. Fan dêrút kinne jo in eftergrûn foar de poster kieze. De opsjes omfetsje it brûken fan in foto, in kleureftergrûn, in Memoji, of in monogram. Jo kinne it uterlik fan 'e kontaktnamme oanpasse, ynklusyf it lettertype en de kleur. De eftergrûnôfbylding kin ek bewurke wurde troch it te snijen, filters oan te passen of de eftergrûn te ferwiderjen.

iOS 17 yntroduseart ek in nije funksje neamd NameDrop, wêrtroch brûkers har kontaktynformaasje fluch kinne diele sûnder nammen en telefoannûmers manuell yn te fieren. Om NameDrop te brûken, moatte brûkers har iPhones ticht byinoar hâlde, fergelykber mei hoe't Apple Pay wurdt brûkt. In popup sil ferskine mei de ûntfongen kontaktynformaasje, mei de opsje om de ûntfongen kontaktgegevens te bewurkjen.

It bywurkjen fan in kontaktposter op iOS 17 is sa ienfâldich as it folgjen fan de earste stappen om it te meitsjen. Iepenje gewoan de Phone-app, fyn it kontakt dat jo wolle bewurkje, en tik op "Kontaktposter en foto" om de winske updates te meitsjen. Derneist kinne brûkers in kontaktposter en foto foar harsels meitsje troch tagong te krijen ta har eigen kontaktkaart yn 'e Phone-app en op "Myn kaart" te tikjen.

Tink derom dat kontaktposters kinne wurde dield mei oaren, mar brûkers hawwe de opsje om automatysk dielen út te skeakeljen. Spitigernôch is NameDrop op it stuit allinich beskikber foar it dielen fan kontakten tusken kompatibele Apple-apparaten en is net beskikber foar Android-brûkers.

