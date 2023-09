Hoe kinne jo foarkomme dat jo oerbelêste wurde yn Starfield

Starfield, de lêste RPG fan Bethesda, is in enoarme spultsje fol mei quests, alien moetings, en in oerfloed fan items te sammeljen. It is maklik om mei te nimmen en josels oerlêst te finen mei tefolle rommel, wêrtroch it lestich is om frij te bewegen yn it spultsje. Mei in pear tips en trúkjes kinne jo dizze frustrearjende situaasje lykwols foarkomme.

Fokus earst op it nivellerjen fan jo draachkapasiteit. Ferheegje stats wêrmei jo mear gewicht kinne drage sûnder oerbelêst te wurden. Dit sil fan pas komme op jo reis en besparje jo op 'e lange termyn tiid. Kontrolearje ek jo ynventaris regelmjittich op swiere items dy't ûnnedige romte ynnimme. Sortearje jo ynventarisaasje op gewicht en ferwiderje alle items dy't jo weagje.

Ien mienskiplike skuldige fan oerlêst is skipdielen. Hoewol dizze items nuttich binne foar it reparearjen fan jo skip tidens fjochtsjen, weagje se elk 10 kg. Soargje derfoar dat jo ynventarisaasje dûbel kontrolearje en dizze volumineuze items op jo skip bewarje ynstee fan se rûn te dragen.

As it giet om wapens, kies in pear favoriten en ferkeapje of bewarje de rest. Dit sil jo helpe om jo feardigens te spesjalisearjen, minder ammunysje te dragen, en foarkomme dat jo ferskate wapens tagelyk beheare. Bewarje tefolle items yn 'e frachtromte fan jo skip om romte frij te meitsjen yn jo ynventaris. Brûk de fluchtoets levere troch Bethesda om boarnen en kostberheden fluch nei jo skip te stjoeren.

Hâld in each foar romtepakken dy't ekstra opslach leverje. Dizze kinne jo draachkapasiteit signifikant ferheegje en helpe om de lêst fan tefolle items te ferleegjen. As jo ​​​​in maat hawwe yn it spultsje, brûk dan har ynventarisromte om jo lading te ferljochtsjen.

Uteinlik, as jo josels noch oerbelêste fine, beskôgje dan it brûken fan chemiken of drank om jo draachkapasiteit tydlik te ferheegjen. Dizze items jouwe in tydlike oplossing en moatte sparsam brûkt wurde.

Troch dizze tips te folgjen, kinne jo jo ynventarisaasje effektyf beheare yn Starfield en foarkomme dat jo tefolle wurde. Genietsje fan jo reis troch Bethesda's grutte iepen-wrâld RPG!

boarnen:

- Boarne: orizjinele artikel