Nij programma foar digitale moaderesidency stelt artysten yn it Web3-ekosysteem yn steat

It inaugurele programma Digital Fashion Residency, makke troch Draup, Vertical, en Lens Protocol, hat har earste 26 winnende oanfregers oankundige. It programma is fan doel besteande digitale ûntwerpers en nijkommers te bemachtigjen troch fergees training te jaan oer in kursus fan seis wiken. De workshops dekke ferskate ûnderwerpen, ynklusyf de evolúsje fan digitale moade, digitale tekstyl skepping, augmented reality (AR), en gaming. Oan it ein fan it programma wurkje bewenners oan in einprojekt dat yn oktober útstald wurdt.

Vertical, in blockchain-basearre keunstkurator en advysburo, hat earder workshops hâlden yn ferbân mei Web3 en keunst, mar rjochtet him no foar it earst op digitale moade. Oprjochter en CEO Micol Ap ferklearret dat in protte artysten en skeppers dy't de romte yngeane, stride om de technology te navigearjen en yn har praktyk op te nimmen. Dêrom hawwe se besletten om in programma te meitsjen dat spesifyk is ôfstimd op digitale moade.

Bedriuwen dy't ynvestearje yn dizze artysten begripe dat har sukses krúsjaal is foar de takomst fan 'e yndustry. Bygelyks, Epic Games, de eigner fan Fortnite, hat in fûns om talintfolle skeppers te beleanjen. Syky en Adidas hawwe ek arranzjeminten yn plak om ynkomsten te generearjen út 'e ferkeap fan digitale moade makke troch har artysten. Dizze ynvestearrings meitsje it net allinich makliker om digitale moade te keapjen en te dragen, mar drage ek by oan de bredere akseptaasje.

It programma biedt net allinich training, mar stimulearret ek in gefoel fan mienskip ûnder dielnimmers. Ap beklammet it belang fan stipe as de wrâld kritysk is oer wat se dogge. It doel is om artysten te ynspirearjen en op te heffen yn it Web3-ekosysteem, wêr't begripen lykas de metaverse en Web3 in delgong yn it publyk sentimint hawwe sjoen. Troch artysten op te lieden en te bemachtigjen, wurkje dizze bedriuwen aktyf om digitale moade nei de mainstream te bringen.

