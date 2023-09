Baldur's Gate 3 makket krúsbesparring mooglik tusken PC en PS5

Baldur's Gate 3, it populêre rolspultsje, kin no wurde geniete op sawol PC as PS5. Wat noch better is, is dat it spultsje cross-saves stipet, wêrtroch spilers har foarútgong naadloos kinne trochgean tusken de twa platfoarms. It is lykwols wichtich om te notearjen dat dizze funksje mei de hân ynskeakele wurde moat. Hjir binne de stappen om cross-saves yn te skeakeljen foar BG3 op PS5 en PC.

Om te begjinnen, starte BG3 op jo PC en meitsje of oanmelde by jo Larian-akkount. Sadree't it spultsje begjint, iepenje de opsjes út it haadmenu. Sjoch foar de "Gameplay" opsjes en skeakelje de Cross-Save-funksje nei "On". Wachtsje oant it berjocht "Syncing" ferdwynt fan 'e menutekst oan' e linkerkant.

Om krúsbesparring op 'e PS5 yn te skeakeljen, folgje deselde stappen as hjirboppe neamd. It is lykwols wichtich om te notearjen dat jo in PS5-kopy fan Baldur's Gate 3 moatte keapje. rjochts fan de titel skerm.

As jo ​​​​in PS5-bewarje wolle brûke op jo PC, folgje dan deselde ynstruksjes, mar soargje derfoar dat jo earst Cross-Saves foar jo PS5 ynskeakelje. Troch dizze stappen te folgjen, wurde jo spielbesparrings automatysk bywurke tusken de twa platfoarms, wêrtroch cross-progression mooglik is.

It is de muoite wurdich op te merken dat it brûken fan Cross-Saves foar BG3 gjin PS + abonnemint fereasket. De cross-save-funksjonaliteit wurdt folslein binnen de servers fan Larian beheard. It is lykwols wichtich om te ferdúdlikjen dat cross-play tusken PC en PS5 in plande funksje is, mar op it stuit net beskikber is as septimber 2023.

Foar mear ynformaasje en fierdere begelieding kinne jo ferwize nei de offisjele webside fan Baldur's Gate 3 of direkt kontakt opnimme mei Larian Studios.

