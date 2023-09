Yn it rap evoluearjende lânskip fan technology presintearret de konverginsje fan keunstmjittige yntelliginsje (AI), quantum computing, en cybersecurity unike útdagings foar saaklike kontinuïteit en maatskiplike stabiliteit. De oergong nei Post-Quantum Kryptografy (PQC) is in kritysk aspekt fan dizze konverginsje, dochs bliuwt it yn syn iere stadia nettsjinsteande oanhâldende ûndersyksynspanningen.

Standerdisearring spilet in krúsjale rol by it foarmjen fan 'e takomst fan PQC, om't resinte cybersecurity-ynsidinten de needsaak hawwe markearre foar trochgeande analyse en diversifikaasje yn potinsjele post-quantum hurde problemen. Resinte trochbraken yn adversariële AI-algoritmen hawwe soargen makke oer de feiligens en betrouberens fan hjoeddeistige PQC-systemen.

Adversarial Recursive Artificial Intelligence ferwiist nei AI dy't iteratyf leart en ferbetteret syn mooglikheden om feiligenssystemen of oare AI's te ferslaan. Dit soarte fan AI kin potensjeel kryptografyske algoritmen kreakje, lykas oantoand troch ûndersyksteams dy't post-quantum-fersiferingsalgoritmen mei súkses brekke. As dizze systemen evoluearje, kinne se it minsklik fermogen om har strategyen te begripen en tsjingean, wat liedt ta in "wapenrace" yn AI-technology.

De hastige oergong nei post-quantum computing foar krityske funksjes yn ús digitale ynfrastruktuer kin resultearje yn slimme fersteuringen. Tsjinsten dy't fertrouwe op hjoeddeistige kryptografyske noarmen, lykas stroomnetten, telekommunikaasjenetwurken en satellytsystemen, kinne kwetsber wurde foar oanfallen troch kwantum-ynskeakele tsjinstanners. Dizze fersteuring koe gaos en finansjele ferliezen feroarsaakje, ynfloed op systemen foar needreaksje en de levering fan fitale boarnen.

De bank- en finansjele sektoaren, dy't sterk fertrouwe op komplekse kryptografyske algoritmen, kinne ek sterk beynfloede wurde troch de oergong. Quantum-oanfallen op dizze systemen kinne de yntegriteit fan transaksjes en finansjele gegevens kompromittearje, wat liedt ta wichtige ekonomyske fallout. It ferfiersysteem, ôfhinklik fan feilige kommunikaasje foar ferkearsbehear en autonome autokontrôle, koe ferlykbere katastrofale mislearrings tsjinkomme.

Om ús post-quantum takomst te befeiligjen, binne wiidweidich ûndersyk en trochgeande kryptoanalyse essensjeel. Gearwurking tusken oerheden, ûndersyksynstituten en yndustrylieders is foarop by it oerwinnen fan dizze útdagings en it beskermjen fan globale digitale ynfrastruktuer en yndividuele privacy.

Ynspanningen fan liedende techbedriuwen, lykas Google's frijlitting fan kryptografyske kaaien dy't resistint binne foar kwantumkomputeroanfallen, binne belofte. Standerdisearring is lykwols krúsjaal foar it meitsjen fan in feilige ynfrastruktuer foar de takomst. In iepen brief fan AI-saakkundigen yn maart 2023 pleite foar in pauze yn AI-ûntwikkelingen om de gefolgen fan rappe foarútgong better te begripen. In pauze makket it mooglik om te evaluearjen, needsaaklike dialooch, en de oprjochting fan etyske noarmen, regeljouwing kaders, en feiligens foarsoarchsmaatregels.

As bedriuwslieders yn technyk is it wichtich om in trochtochte, mjitten oanpak te stypjen foar AI en kwantumkomputerûndersyk. It garandearjen fan de adekwate garânsjes foar ús digitale takomst is krúsjaal om feiligens, privacy en betrouberens te behâlden, wylst se de foardielen fan dizze trochbraaktechnologyen feilich en ferantwurde brûke.

boarnen:

- Boarneartikel (gjin URL opjûn)