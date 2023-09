Sony kin Horizon Forbidden West Complete Edition frijlitte

It wurdt geroften dat Sony wurket oan in Horizon Forbidden West Complete Edition, neffens in list fan Singapore's rating board. De kompilaasje wurdt sein om it orizjinele aventoerspultsje, Horizon Forbidden West, lykas ek syn Burning Shores-útwreiding te befetsjen. De platfoarms foar dizze edysje binne net neamd yn 'e list, mar it wurdt ferwachte dat se beskikber binne op PlayStation 5, om't de Burning Shores-útwreiding eksklusyf wie foar dy konsole.

Utbrocht yn febrewaris 2022, Horizon Forbidden West krige hege lof fan kritisy. De resinsje fan IGN bekroande it spultsje in 9/10, en beskreau it as in "triomfantlike kombinaasje fan boeiende bestriding, skepsel en karakterûntwerp fan boppeste nivo, en in boeiende iepen wrâld." De Burning Shores-útwreiding, dy't lansearre yn april 2023, waard ek posityf ûntfongen mei in 8/10-wurdearring fan IGN.

Wylst Sony noch gjin kommentaar hat oer de Complete Edition, is it de muoite wurdich op te merken dat it bedriuw syn oanwêzigens op it PC-platfoarm stadichoan útwreide. Yn 2020 porte Sony Horizon Zero Dawn nei PC, trije jier nei syn earste release op de PlayStation 4. Dit markearre in wichtige ferskowing yn Sony's strategy, om't it bedriuw earder rjochte wie op konsole-eksklusiviteit.

PlayStation CEO Jim Ryan hat oanjûn dat Sony net fan plan is om PC-ferzjes fan har spultsjes frij te litten op deselde dei as har konsole lansearret. Hy erkende lykwols it sukses fan it portearjen fan spultsjes nei PC in pear jier nei har earste release. Xbox-haad Phil Spencer hat krityk op Sony's staggered PC-releaseskema, en markeart de oanpak fan Xbox fan simultane releases op PC, konsole en wolkplatfoarms.

Op dit stuit hat Sony gjin offisjele oankundiging makke oangeande de Horizon Forbidden West Complete Edition, mar fans wachtsje begearich op fierdere details.

