De Honor 90 5G is ynsteld om yn septimber te lansearjen yn Yndia

De Honor 90 5G, oarspronklik útbrocht yn Sina yn maaie, is klear om syn wei nei de Yndiaanske merk te meitsjen. HTech India, it bedriuw dat ferantwurdlik is foar it ferkeapjen fan 'e tillefoan yn Yndia, hat de wichtichste spesifikaasjes fan' e Yndiaanske fariant befêstige. Lykas syn Sineeske tsjinhinger, sil de Yndiaanske fariant wurde oandreaun troch in Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 SoC en sil in 5,000mAh-batterij hawwe mei 66W snelle oplaadstipe.

De offisjele produktpagina fan 'e Honor 90 5G op' e Yndiaanske webside lit oare wichtige details sjen. De tillefoan sil te krijen wêze yn ferskate kleuropsjes, ynklusyf Diamond Silver, Emerald Green, Midnight Black, en Peacock Blue. In Amazon-mikrosite foar de Yndiaanske fariant fan 'e tillefoan suggerearret dat it ferskate RAM- en opslachkonfiguraasjes sil oanbiede, fariearjend fan 8GB + 256GB oant 12GB + 512GB, mei de opsje om de vRAM út te wreidzjen mei 7GB.

De Honor 90 5G Yndia fariant sil rinne op Magic OS 7.1, basearre op Android 13. It hat in 6.7-inch AMOLED-display mei in resolúsje fan 1.5K en in ferfarskingsfrekwinsje fan oant 120Hz.

De tillefoan is foarsjoen fan in trijefâldige efterkamera opset, besteande út in 200-megapixel primêre sensor mei Honor Image Engine-stipe, in 12-megapixel ultra-wide-angle lens, en in 2-megapixel makro lens. De foarkant kamera, leit yn in sintrum rjochte gat-punch slot, hat in 50-megapixel sensor.

It apparaat oandriuwt is in 5,000mAh-batterij dy't 66W snelle opladen stipet fia in USB Type-C-poarte. Honor beweart dat de tillefoan 20 oeren lokale 720p-fideo's kin útfiere, en biedt langduorjende prestaasjes. Wat ferbining oanbelanget, stipet de Honor 90 5G 5G, 4G LTE, dual-band Wi-Fi, Bluetooth 5.2, NFC, en GPS.

De ferwachte priis fan 'e Honor 90 5G yn Yndia is sawat Rs. 35,000.

Boarnen: HTech India, Amazon, Honor India

Opmerking: Gjin URL's waarden levere foar de boarnen.