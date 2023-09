Hong Kong wreidet testen út foar de digitale yuan fan Sina

Hong Kong is de twadde faze yngien fan technyske testen foar de digitale yuan fan Sina, mei de proef no mear Hong Kong-banken omfette. De Hong Kong Monetary Authority (HKMA) en de People's Bank of China hawwe inisjele technyske tests foltôge foar grinsgrins betellingen mei de digitale yuan yn Hong Kong. De twadde faze fan 'e proef is op it stuit oan' e gong, wêrby't mear Hong Kong-banken belutsen binne en de topfunksje fan 'e digitale yuan-wallet testen fia it Faster Payment System (FPS).

De FPS, yntrodusearre troch de HKMA yn 2018, fasilitearret cross-bank betellingen yn Hong Kong dollar of Sineeske yuan mei it mobyl tillefoannûmer of e-mailadres fan de ûntfanger. Yn it twadde fearnsjier fan dit jier ferwurke de FPS sawat HK $ 1 miljard oan betellingen fan Hong Kong dollar, wat in signifikante ferheging reflektearret fan deselde perioade ferline jier.

De digitale yuan, ek wol bekend as de e-CNY, wurdt ferwachte dat se in feilige en handige opsje leverje foar grinsgrinsferbrûk yn sawol Hongkong as Sina. It hat as doel om de effisjinsje fan grinsgrinzen betellingstsjinsten te ferbetterjen en ferbining te befoarderjen yn 'e Greater Bay Area fan Guangdong, Hong Kong en Macau.

Dizze útwreiding fan digitale yuan-testen yn Hongkong slút oan by de ynspanningen fan Sina om te lieden yn 'e ûntwikkeling fan in digitale munt fan' e Sintrale Bank (CBDC). It lân hat al testpiloten fan syn CBDC yn ferskate provinsjes lansearre, mei miljoenen minsken dy't dielnimme oan 'e proeven. Fanôf no hawwe 11 lannen har eigen CBDC's folslein lansearre, ynklusyf Sina, de Bahama's, Nigearia, Anguilla, Jamaika en sân East-Karibyske lannen.

Fierder is Hong Kong fan doel om himsels te fêstigjen as in wichtige Krypto-hub en hat nije wetjouwing yntrodusearre om de ûntwikkeling fan Web3 en Krypto-munten te befoarderjen. Under dizze wetjouwing kinne retail ynvestearders yn Hong Kong spesifike "large-cap tokens" hannelje op fergunning útwikselingen, ûnder foarbehâld fan garânsjes lykas kennistests, risikoprofilen en eksposysjegrinzen. De Securities and Futures Commission (SFC) fan Hong Kong jout aktyf lisinsjes út oan útwikselingen dy't foldogge oan har krypto-lisinsjeregime.

De resinte goedkarring-yn-prinsipe (AIP) lisinsje ferliend oan SEBA Bank troch de SFC lit de bank dwaande hâlde mei in ferskaat oan regulearre aktiviteiten, ynklusyf hannel yn weardepapieren en firtuele asset-relatearre produkten. Derneist is Krypto-útwikseling OKX op it stuit yn 'e lêste stadia fan it krijen fan in Virtual Asset Service Provider License (VASP) yn Hong Kong.

Definysjes:

- Digitale yuan: Sina's Central Bank Digital Currency (CBDC), ek wol bekend as de e-CNY.

- Faster Payment System (FPS): In systeem yntrodusearre troch de HKMA dat fasilitearret cross-bank betellingen yn Hong Kong dollar of Sineeske yuan.

- Central Bank Digital Currency (CBDC): In digitale foarm fan 'e fiat-faluta fan in lân dy't wurdt útjûn en regele troch syn sintrale bank.

- Web3: Ferwiist nei de tredde faze fan it ynternet, dêr't desintralisearre applikaasjes en blockchain technology spylje in wichtige rol.

boarnen:

– AdobeStock / ronniechua

- Hong Kong Interbank Clearing Limited