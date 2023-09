HMD Global kundiget útwreiding fan smartphoneportfolio oan

HMD Global, it ûnôfhinklike Finske bedriuw efter it Nokia-merk, is ynsteld om har smartphoneportfolio út te wreidzjen mei de yntroduksje fan tillefoans ûnder har eigen HMD-merk. Dizze oankundiging waard makke troch Jean-Francois Baril, de mei-oprjochter, foarsitter en CEO fan HMD Global.

Neffens Baril sille sawol HMD- as Nokia-tillefoans tegearre bestean, en klanten kinne útsjen nei in gearwurking "mei spannende nije partners". HMD Global hat har posysjonearre as de rapst groeiende 5G-smartphone-fabrikant en in lieder yn duorsumens mei har repareare Nokia-apparaten.

Mei dizze prestaasjes ûnder har riem is HMD Global no ree om selsstannich de merk yn te gean en in nije wrâld te meitsjen foar telekommunikaasje rjochte op konsumintferlet. It bedriuw is grutsk op ien fan 'e grutste smartphonebedriuwen yn Jeropa te wêzen en is fan plan hege kwaliteit, betelbere mobile apparaten te leverjen oan konsuminten wrâldwiid.

Hoewol gjin spesifike details of tiidline waarden levere yn 'e oankundiging, wurdt ferwachte dat HMD Global gau mear ynformaasje sil iepenbierje.

