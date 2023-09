Spyware keppele oan Israelyske firma NSO eksploitearret flater yn Apple-apparaten

Ûndersikers fan digitale watchdog groep Citizen Lab hawwe ûntdutsen spyware dat se leauwe is ferbûn mei Israelyske bedriuw NSO en eksploitearret in nij ûntdutsen flater yn Apple apparaten. De spyware, bekend as Pegasus, waard fûn op it Apple-apparaat fan in meiwurker fan in Washington-basearre maatskiplike groep. Citizen Lab stelde dat dit ynsidint de wichtige rol markeart dy't de boargerlike maatskippij spilet by it opspoaren fan ferfine cyberoanfallen.

De spesifike details oangeande it troffen yndividu en organisaasje binne net bekend makke. De flater yn kwestje kin lykwols iPhones kompromittearje mei de lêste ferzje fan iOS (16.6) sûnder ynteraksje fan it slachtoffer. As gefolch fan de befinings fan Citizen Lab hat Apple nije updates frijlitten om de kwetsberens oan te pakken.

In wurdfierder fan NSO joech gjin direkte kommentaar oer it ûndersyk útfierd troch Citizen Lab. It is de muoite wurdich op te merken dat NSO kontrolearre is en sûnt 2021 troch de Amerikaanske regearing op 'e swarte list is lein fanwegen bewearde misbrûk, ynklusyf tafersjoch fan regearingsamtners en sjoernalisten.

Yn reaksje op de ûntdekking hat Citizen Lab brûkers oproppen om har Apple-apparaten te aktualisearjen om te beskermjen tsjin potinsjele feiligensbrekken. Apple hat it bestean fan 'e flater befêstige en hat har klanten oanmoedige om de lêste software-updates te ynstallearjen.

Wylst dit ynsidint soargen makket oer de feiligens fan Apple-apparaten, markeart it ek it belang fan trochgeande gearwurking tusken cybersecurity-ûndersikers en technologybedriuwen. Sokke gearwurkingsferbannen kinne helpe te identifisearjen en oan te pakken kwetsberens foardat se kinne wurde eksploitearre troch kweade akteurs.

